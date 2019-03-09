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Футболисты "Леганеса" вышли на матч в футболках с именами матерей

Сегодня, 21:01

Клуб оригинально поздравил всех с Международным женским днем

Вместо фамилий - имена матерей
Вместо фамилий - имена матерей. Фото: Twitter
Футболисты "Леганеса" вышли на матч в футболках с именами матерей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/40d/e7f/5c840de7f31d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/40d/e7f/5c840de7f31d6.jpg Футбол Клуб оригинально поздравил всех с Международным женским днем

Сегодня в рамках 27 тура чемпионата Испании по футболу в Мадриде "Атлетико" принимал "Леганес". На игру футболисты "Леганеса" вышли в специальных футболках, посвященных Международному женскому дню. На майках игроков вместо их фамилий были нанесены имена их матерей.

Напомним, что за "Леганес" выступают двое украинцев – вратарь Андрей Лунин и защитник Василий Кравец. Оба приняли участие в матче, а Лунин едва не стал героем. Голкиперу удалось отбить пенальти, но на добивании первыми были хозяева. Обзор матча "Атлетико" – "Леганес" – 1:0.

Напомним,  Василий Кравец перешел в "Леганес" из второлигового "Луго" в январе за 2 млн евро. За свой новый клуб украинец дебютировал в поединке против "Реала" в Кубке Испании и помог "огурцам" одолеть Королевский клуб 1:0. Затем у Кравца была желтая карточка и ничья в игре с "Валенсией" (1:1), где именно штрафной, виновником которого был Василий, привел к голу в ворота его команды. Однако тренер не усадил Василия на банку, а снова доверил место в основе.

Ранее мы давали десятку трансферов украинских клубов в зимнее межсезонье:

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Тег Леганес, Василий Кравец, Андрей Лунин

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Сегодня|Спорт

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