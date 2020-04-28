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Футболисты – натуры тонкие: знаменитый француз Рибери подал в суд на журналистку за троллинг в сети

28 апреля, 17:31

Андрей Фоменко

Девушка посмеялась над тем, что Рибери плохо владеет французским языком

Французский футболист Франк Рибери, много лет выступавший за "Баварию", а теперь играющий за "Фиорентину", будет судиться с журналисткой. 37-летний спортсмен, неоднократно попадавший в скандалы, обвинил французскую журналистку Карин Ле Маршан в публичном оскорбление, информирует RMC Sport. Недавно мы сообщали, что Франку Рибери исполнилось 37 лет: трюки и голы француза.

Девушка потроллила игрока на своей страничке в Instagram за несовершенное владение французским языком. "Ради сохранения нации давайте оставаться засахаренными", – написала Карин в соцсетях, намекая на высказывание вингера.

"Подобные комментарии в сторону Франка просто недопустимы. Они унижают и побуждают пользователей соцсетей презирать Рибери", – сказал адвокат француза. И добавил, что такие высказывания могут нанести вред не только самому футболисту, но и его семье.

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Ранее Рибери пожертвовал 50 тысяч евро больницам Италии на борьбу с коронавирусом. Читайте о том, что "Бавария" оштрафовала Франка Рибери за "порванный презерватив".

Смотрите, как Рибери забивал за "Фиорентину" в ворота "Аталанты" украинца Малиновского

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Источник: isport.ua

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