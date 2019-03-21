Футболисты сборной Франции получили чемпионские перстни, как в НБА
Финансировал производство перстней игрок "Манчестер Юнайтед" Поль Погба
Нападающий Антуан Гризманн и полузащитник Поль Погба вручили партнерам по сборной Франции перстни за победу в чемпионате мира-2018. Эти два игрока являются фанатами НБА, поэтому решили сделать трофеи, аналогичные чемпионским перстням, вручаемым баскетболистам за победу в плей-офф. Напомним, в прошлом году сборная Франции в финале мирового первенства обыграла Хорватию со счетом 4:2.
По данным французских СМИ, создание колец для игроков национальной команды финансировал Погба. Вчера полузащитник трехцветных Блез Матюиди в Instagram опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с Погба и теми самыми перстнями.
INSTAGRAM (@blaisematuidiofficiel)
В пятницу сборная Франции в стартовом матче отбора на чемпионат Европы 2020 года сыграет на выезде с командой Молдовы.
Напомним, что в четверг в квалификации Евро-2020 пройдут десять поединков: расписание, трансляции и котировки матчей 21 марта. Центральный поединок дня – в Брюсселе, где сойдутся фавориты секстета I Бельгия и Россия.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Футболисты сборной Франции получили чемпионские перстни, как в НБА". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"