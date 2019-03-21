Футболисты сборной Франции получили чемпионские перстни, как в НБА

Финансировал производство перстней игрок "Манчестер Юнайтед" Поль Погба

Футболисты сборной Франции получили чемпионские перстни, как в НБА. Фото: Instagram

Футболисты сборной Франции получили чемпионские перстни, как в НБА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/34c/a7b/5c934ca7bcdb3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/34c/a7b/5c934ca7bcdb3.jpg 2019-03-21T10:49:05+02:00 Футбол Финансировал производство перстней игрок "Манчестер Юнайтед" Поль Погба

Нападающий Антуан Гризманн и полузащитник Поль Погба вручили партнерам по сборной Франции перстни за победу в чемпионате мира-2018. Эти два игрока являются фанатами НБА, поэтому решили сделать трофеи, аналогичные чемпионским перстням, вручаемым баскетболистам за победу в плей-офф. Напомним, в прошлом году сборная Франции в финале мирового первенства обыграла Хорватию со счетом 4:2.

По данным французских СМИ, создание колец для игроков национальной команды финансировал Погба. Вчера полузащитник трехцветных Блез Матюиди в Instagram опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с Погба и теми самыми перстнями.

INSTAGRAM (@blaisematuidiofficiel) 20 Мар 2019 в 6:54 PDT

В пятницу сборная Франции в стартовом матче отбора на чемпионат Европы 2020 года сыграет на выезде с командой Молдовы.

Напомним, что в четверг в квалификации Евро-2020 пройдут десять поединков: расписание, трансляции и котировки матчей 21 марта. Центральный поединок дня – в Брюсселе, где сойдутся фавориты секстета I Бельгия и Россия.

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