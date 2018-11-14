Футболисты сборной Украины отметили победу в Лиге наций: пели дуэтами, закусывали хамоном и фоткались с легендой

Сегодня, 10:05

Миколенко и Швед исполнили "Червону Руту", а Борячук и Болбат спели песню "Фантазер"

На площади Славы. Сборники веселились под номера партнеров. Фото П. Кубанов
На площади Славы. Сборники веселились под номера партнеров. Фото П. Кубанов

В понедельник сборная Украины начала подготовку к заключительным матчам года – против Словакии (16 ноября) и Турции (20-го). Первый день сбора завершился праздничным ужином, посвященным досрочной победе "сине-желтых" в своей группе Лиги наций, гарантировавшей выход в элитный дивизион турнира. Прошло мероприятие не в ресторане отеля "Хаятт", где временно квартируют подопечные Андрея Шевченко, а в ресторане на площади Славы. На столах были хамон и жюльены, сыры и вино. Обошлись без праздничного торта.

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Зато был специальный гость – легендарный Паоло Мальдини, экс-партнер Андрея Шевченко по "Милану". Итальянец появился в середине мероприятия и после представления тренером сборной сорвал овации. Впрочем не это было главной целью приезда Мальдини в Украину. Что именно? Шевченко сказал лишь, что это частный визит, не связанный с футболом.

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Безусловно, не обошлось без традиционного музыкального посвящения новичков. Дебютантов было четверо, а пели дуэтами. Форвард "Мариуполя" Андрей Борячук и полузащитник "Шахтера" Сергей Болбат исполнили песню "Фантазер" из репертуара Ярослава Евдокимова.

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Другую пару составили динамовец Виталий Миколенко и львовянин Марьян Швед, они пели "Червону руту".

Был и своего рода бонус, а заодно и гвоздь программы. Сергей Кривцов решил исправить "несправедливость" и тоже прошел "посвящение", хотя впервые был вызван в главную команду страны в далеком 2011-м – но тогда песенного ритуала для дебютантов не было. Защитник "Шахтера" порвал зал, исполнив песню Муслима Магомаева "Синяя вечность". 

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Завершал концертную программу Александр Шовковский. Его "посвятили" на предыдущих сборах, но помощник Шевченко вновь вышел на сцену. Как, к слову, и Александр Зинченко, сейчас он пел в дуэте с Евгением Коноплянкой. Завершилось мероприятие ближе к десяти вечера.

Как сказал вчера Шевченко, состав на эти два матча формировали с акцентом на молодежь, посмотреть кто на что способен: "Например, Швед. У него есть ярко выраженная позиция. Но, возможно, мы раскроем его по-новому".

Ранее Андрей Шевченко назвал состав на матчи против Турции и Словакии.

Напомним, что 16 октября, сборная Украины одержала третью подряд победу в Лиге наций и досрочно гарантировала себе повышение в классе в этом турнире. В Харькове наша национальная команда со счетом 1:0 обыграла сборную Чехии. Единственный гол забил Руслан Малиновский.
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Автор:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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