Футболисты сборной Украины отметили победу в Лиге наций: пели дуэтами, закусывали хамоном и фоткались с легендой

В понедельник сборная Украины начала подготовку к заключительным матчам года – против Словакии (16 ноября) и Турции (20-го). Первый день сбора завершился праздничным ужином, посвященным досрочной победе "сине-желтых" в своей группе Лиги наций, гарантировавшей выход в элитный дивизион турнира. Прошло мероприятие не в ресторане отеля "Хаятт", где временно квартируют подопечные Андрея Шевченко, а в ресторане на площади Славы. На столах были хамон и жюльены, сыры и вино. Обошлись без праздничного торта.

Зато был специальный гость – легендарный Паоло Мальдини, экс-партнер Андрея Шевченко по "Милану". Итальянец появился в середине мероприятия и после представления тренером сборной сорвал овации. Впрочем не это было главной целью приезда Мальдини в Украину. Что именно? Шевченко сказал лишь, что это частный визит, не связанный с футболом.





Безусловно, не обошлось без традиционного музыкального посвящения новичков. Дебютантов было четверо, а пели дуэтами. Форвард "Мариуполя" Андрей Борячук и полузащитник "Шахтера" Сергей Болбат исполнили песню "Фантазер" из репертуара Ярослава Евдокимова.

Другую пару составили динамовец Виталий Миколенко и львовянин Марьян Швед, они пели "Червону руту".

Был и своего рода бонус, а заодно и гвоздь программы. Сергей Кривцов решил исправить "несправедливость" и тоже прошел "посвящение", хотя впервые был вызван в главную команду страны в далеком 2011-м – но тогда песенного ритуала для дебютантов не было. Защитник "Шахтера" порвал зал, исполнив песню Муслима Магомаева "Синяя вечность".

Завершал концертную программу Александр Шовковский. Его "посвятили" на предыдущих сборах, но помощник Шевченко вновь вышел на сцену. Как, к слову, и Александр Зинченко, сейчас он пел в дуэте с Евгением Коноплянкой. Завершилось мероприятие ближе к десяти вечера.

Как сказал вчера Шевченко, состав на эти два матча формировали с акцентом на молодежь, посмотреть кто на что способен: "Например, Швед. У него есть ярко выраженная позиция. Но, возможно, мы раскроем его по-новому".

Ранее Андрей Шевченко назвал состав на матчи против Турции и Словакии.

Напомним, что 16 октября, сборная Украины одержала третью подряд победу в Лиге наций и досрочно гарантировала себе повышение в классе в этом турнире. В Харькове наша национальная команда со счетом 1:0 обыграла сборную Чехии. Единственный гол забил Руслан Малиновский.