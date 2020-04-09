Футболисты сборной Украины Пятов и Караваев встретятся с болельщиками онлайн

Футболисты сборной Украины вратарь Андрей Пятов и полузащитник Александр Караваев встретятся с болельщиками онлайн. 10 апреля в 11:30 в рамках проекта "Завтрак с чемпионами" Украинской ассоциации футбола, состоится встреча с игроками национальной сборной команды Украины.

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Пятов и Караваев станут первыми гостями онлайн эфира. Как футболисты поддерживают спортивную форму во время карантина? Чем занимаются в период вынужденного межсезонья? Что советуют болельщикам? Как планируют готовиться к Евро в следующем году? Ответы на эти и многие другие вопросы можно будет услышать в проекте "Завтрак с чемпионами".

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Зрители могут принимать активное участие в эфире, отправляя свои вопросы, пожелания и рассказывая о своем опыте поддержания формы в условиях карантина. Модератор эфира – пресс-атташе национальной сборной Украины Александр Гливинский.

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Напомним, что ранее похожую встречу, "Баттл без клюшек", провели украинские хоккеисты.

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