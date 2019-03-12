Футболисты, ставшие открытием сезона в Украине: "кельт", опорник-забивала и 19-летний универсал

ТОП-3 футболиста-открытия сезона: Марьян Швед, Евгений Банада и Виталий Миколенко

Футболисты, ставшие открытием сезона в Украине.

Футболисты, ставшие открытием сезона в Украине: "кельт", опорник-забивала и 19-летний универсал Кирилл Круторогов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/799/18e/5c879918e4d26.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/799/18e/5c879918e4d26.jpg 2019-03-12T13:35:55+02:00 Футбол ТОП-3 футболиста-открытия сезона: Марьян Швед, Евгений Банада и Виталий Миколенко

Вчера мы рассказывали о семи молодых футболистах, которые стали открытиями сезона в европейских чемпионатах. В наш рейтинг попали Кшиштоф Пьонтек из "Милана", Лука Йович и Себастьян Аллер из "Айнтрахта", Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", Николя Пепе из "Лилля", Френки де Йонг и Маттейс Де Лигт из "Аякса". А сейчас – ТОП-3 открытия в украинской Премьер-лиге.

Марьян Швед, "Карпаты"

Воспитанник "львов", который в 18 лет перешел в "Севилью", не заиграл в Испании и за 1 гривну вернулся в "Карпаты", отлично перезапустив свою карьеру. В 19 матчах текущего сезона УПЛ Швед забил 11 голов и сделал 3 ассиста, это 56% всей результативности его команды в чемпионате. Зимой за вингером "охотились" киевское "Динамо", "Леганес" и "Селтик". Выбор пал на шотландцев, но до конца сезона Швед вернулся во Львов на правах аренды: "Выбрал "Селтик", потому что эта команда борется за "золото", играет в еврокубках и Лиге чемпионов в частности. Говорить о переезде в АПЛ пока не стоит, это как делить шкуру неубитого медведя. Сначала нужно закрепиться в "Селтике".

Евгений Банада, "Александрия"

Банада долгое время ассоциировался как классический опорник, но в этом сезоне раскрылся с новой стороны — в 18 матчах УПЛ он забил 7 голов и является лучшим бомбардиром "Александрии", которая впервые ведет борьбу за медали. Зимой 27-летний хав мог сменить прописку: "Были предложения от других клубов, но "Александрия" предложила продлить сотрудничество, я долго не сомневался и продлил контракт на три года".

Виталий Миколенко, "Динамо"

Защитник, способный сыграть в центре и на левом фланге обороны, дебютировал в первой команде "Динамо" в прошлом сезоне, а в этом вытеснил из основы новоиспеченного вице-чемпиона мира Йосипа Пиварича. В ноябре 19-летний Миколенко забил дебютный гол за киевлян ("Ренну") и дебютировал в национальной сборной (в спарринге с турками).

ТОП-10 трансферов зимы в чемпионате Украины:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Футболисты, ставшие открытием сезона в Украине: "кельт", опорник-забивала и 19-летний универсал". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Кирилл Круторогов Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.