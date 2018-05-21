Футбольные поля для тысяч детей: стартовал проект развития аматорского футбола в Украине

Сегодня, 14:15

Дети получат площадки, тренеры — стажировку


В Украине набирает обороты масштабная инициатива по развитию аматорского, или, как его еще называют, уличного футбола, которая призвана помочь тысячам детей и их родителям. 

В конце недели в поселке Счастливое под Киевом ФК "Шахтер" и энергетическая компания ДТЭК подписали меморандум о развитии и популяризации массового детского футбола. В рамках этого сотрудничества еще в 10 городах и селах для юных спортсменов о организуют бесплатные тренировки и соревнования, а для их тренеров — стажировку и мастер-классы с европейскими специалистами.

Там, где нет футбольных полей, планируется их строительство. По примеру ведущих клубов Европы, "горняки" основали некоммерческий фонд "Шахтер Сошиал". Он поможет массово развивать детский футбол в стране и сделать его доступнее для тысяч подростков — как мальчиков, так и девочек.
Инвестироваться проект будет усилиями ФК "Шахтер" и компании ДТЭК.

"Вы прекрасно знаете, что через несколько дней в Киеве пройдет финал Лиги чемпионов, — сказал гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин. — К сожалению, в финале нет украинской команды. Уровень профессионального футбола в нашей стране очень низкий, особенно в сравнении с Европой. Причина кроется в том, что у нас слабо развит массовый детский футбол. Если мы хотим достигать больших вершин на евроарене с точки зрения национальной сборной и клубов, мы обязательно должны приложить максимум усилий, чтобы как можно больше детей привлечь в массовый футбол. Развитие футбола в Украине — это основа основ. Тогда только мы можем называться футбольной державой".

В свою очередь гендиректор ДТЭК Максим Тимченко поздравил "Шахтер" с "золотым" дублем в Украине:

"Донецкий клуб в очередной раз доказал, что является несомненным лидером украинского футбола. А компания ДТЭК — лидер украинской энергетики. Мне очень приятно, что сегодня два лидера объединяют усилия для того, чтобы инвестировать в будущие поколения, развивать наших детей. Для нас этот проект вдвойне важен, потому что мы планируем в городах, где находятся наши предприятия, построить футбольные поля, организовать команды, обеспечить их всем необходимым. Это будет вклад в будущее всей Украины. Мы хотим показать пример другим компаниям. Уверен, сегодня только частный бизнес может сделать прорыв в развитии футбола, поддерживая подобные инициативы".

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Проект от лидеров. ФК "Шахтер" и ДТЭК объединили усилия

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Девочки в командах

Дети, которые стали первыми участниками проекта "Давай, играй!" и приехали на его финал, получили возможность сыграть на поле с игроками "Шахтера". Многие ребята признались "Сегодня", что в будущем тоже хотят стать профессиональными спортсменами. В командах было и несколько девочек. Одна из них — 11-летняя львовянка Дарья Летягина.

"В нашем городе поле появилось три года назад, и теперь у меня есть возможность тренироваться два раза в неделю", — рассказала нам юная спортсменка. А ее мама Кристина добавила: "После того, как у нас в городе было построено поле, у дочери словно искра зажглась".
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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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