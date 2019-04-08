Футбольный арбитр сделал предложение коллеге на поле перед матчем
Пара судила поединок четвертого дивизиона чемпионата Румынии
Трогательный момент произошел перед матчем четвертой румынской лиги между командами "Орадя" и "Диосиг. Ассистент рефери Мариуш Матица сделал предложение своей девушке и коллеге Гьорги Дума прямо на поле перед матчем.
Когда команды определились с воротами, 22-летний Мариуш подошел на поле к Гьорги встал на одно колено и спросил, выйдет ли она за него замуж. Надпись с аналогичным вопросом развернули на одной из трибун друзья Мариуша. Девушка согласилась и не смогла сдержать слез.
Сама игра завершилась – 3:3, причем "Диосиг" проигрывал - 0:3 после первого тайма.
Ранее мы писали, что итальянский боксер Кармине Томмазоне сделал предложение девушке после того, как потерпел поражение от мексиканца Оскара Вальдеса в титульном бою. Томмазоне проиграл Вальдесу техническим нокаутом в поединке за титул WBO в полулегком весе. В четвертом раунде боя 34-летний итальянец дважды побывал в нокдауне. После окончания боя он сделал предложение своей девушке прямо в ринге и подарил ей кольцо, а девушка ответила согласием.
Напомним, что несколько лет назад известный украинский боксер сделал предложение девушке на матче "Шахтер" – "Динамо". Иван Редкач посетил финал Кубка Украины в Харькове, где "одержал яркую победу", как он признался позже.
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