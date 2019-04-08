Футбольный арбитр сделал предложение коллеге на поле перед матчем

Пара судила поединок четвертого дивизиона чемпионата Румынии

Предложение перед матчем. Фото bihon.ro.

Футбольный арбитр сделал предложение коллеге на поле перед матчем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b68/c72/5cab68c72a355.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b68/c72/5cab68c72a355.jpg 2019-04-08T18:29:27+03:00 Футбол Пара судила поединок четвертого дивизиона чемпионата Румынии

Трогательный момент произошел перед матчем четвертой румынской лиги между командами "Орадя" и "Диосиг. Ассистент рефери Мариуш Матица сделал предложение своей девушке и коллеге Гьорги Дума прямо на поле перед матчем.

Когда команды определились с воротами, 22-летний Мариуш подошел на поле к Гьорги встал на одно колено и спросил, выйдет ли она за него замуж. Надпись с аналогичным вопросом развернули на одной из трибун друзья Мариуша. Девушка согласилась и не смогла сдержать слез.

Сама игра завершилась – 3:3, причем "Диосиг" проигрывал - 0:3 после первого тайма.

Ранее мы писали, что итальянский боксер Кармине Томмазоне сделал предложение девушке после того, как потерпел поражение от мексиканца Оскара Вальдеса в титульном бою. Томмазоне проиграл Вальдесу техническим нокаутом в поединке за титул WBO в полулегком весе. В четвертом раунде боя 34-летний итальянец дважды побывал в нокдауне. После окончания боя он сделал предложение своей девушке прямо в ринге и подарил ей кольцо, а девушка ответила согласием.

Напомним, что несколько лет назад известный украинский боксер сделал предложение девушке на матче "Шахтер" – "Динамо". Иван Редкач посетил финал Кубка Украины в Харькове, где "одержал яркую победу", как он признался позже.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Футбольный арбитр сделал предложение коллеге на поле перед матчем". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: СЭ Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.