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Футбольный клуб сменил название из-за гипотезы о плоской Земле

1 июля, 11:16

Президент испанской команды сомневается, что наша планета круглая

Так себе представляют нашу планету сторонники Плоской земли
Так себе представляют нашу планету сторонники Плоской земли.

Испанский футбольный клуб "Мостолес Баломпье", выступающий в четвертом по силе дивизионе чемпионата страны, официально сменил название на ФК "Плоская Земля" (F.C. Flat Earth). Переименование произошло по инициативе президента клуба Хави Повеса, являющегося ярым приверженцем гипотезы о плоской Земле.

"Мы играем в четвертом дивизионе чемпионата Испании и намерены объединить голоса миллионов сторонников идеи о плоской Земле, а также всех, кто ищет ответы. Футбол является самым популярным видом спорта и оказывает большое влияние на умы людей. Создание клуба, посвященного этому движению, является лучшим способом постоянного присутствия в средствах массовой информации", – цитирует Повеса испанская газета Marca.

Отметим, что псевдонаучная идея о плоской форме Земли в эпоху полетов в космос имеет немало сторонников в мире спорта.

Едва ли не самыми отчаянными и упорными скептиками оказались представители Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Пару лет назад разыгрывающий клуба "Бостон Селтикс" Кайри Ирвинг выразил уверенность в том, что Земля на самом деле имеет плоскую форму, а людей просто обманывают. Позднее ему подыграл легендарный баскетболист Шакил О'Нил. Спустя некоторое время Ирвинг извинился за свои высказывания. "В то время я ушел с головой в теории заговоров. Со всеми такое бывает", – заявил Ирвинг.


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Тег футбол, чемпионат Испании

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