"Галатасарай" выиграл чемпионат Турции по футболу

Для стамбульского клуба это 21-й титул в истории

"Галатасарай" стал чемпионом Турции по футболу в сезоне-2017/18, обыграв "Гёзтепе" в заключительном 34-м туре Суперлиги.

"Галатасарай" в субботу в гостях обыграл "Гезтепе" со счетом – 1:0. Голом с пенальти на 66-й минуте отметился Бафетимби Гомис.

В других матчах заключительного тура чемпионата Турции в субботу зафиксированы следующие результаты:

"Истанбул Башакшехир" – "Касымпаша" – 3:2,

"Бешикташ" – "Сивасспор" – 5:1,

"Фенербахче" – "Коньяспор" – 3:2.

"Галатасарай", набрав 75 очков, стал чемпионом Турции в 21-й раз в истории и гарантировал себе место в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Второе место занял "Фенербахче" (72 очка), который в следующем сезоне стартует в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.

Третьим по итогам сезона финишировал "Истанбул Башакшехир" (72), четвертым – "Бешикташ" (71). Оба клуба будут выступать в Лиге Европы – в третьем и втором квалификационных раундах соответственно.

Напомним, что сегодня брестское "Динамо" выиграло Кубок Беларуси. Один из голов у победителей забил украинский форвард Артем Милевский.