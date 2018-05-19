Милевский принес Марадоне первый трофей в Беларуси
Брестское "Динамо" стало победителем Кубка Беларуси
Второй год подряд "Динамо" из Бреста выигрывает Кубок Беларуси по футболу. В финальном поединке брестский клуб обыграл чемпионат страны борисовский БАТЭ – 3:2. Приятно, что первый гол "Динамо" в матче забил экс-форвард сборной Украины Артем Милевский.
"Динамо" Б – БАТЭ – 3:2
Голы: Милевский (33), Фамейе (76), Нехайчик (88) – Иванич (13, 49)
Интересно, что накануне финального поединка с обращением к команде выступил новый глава правления "Динамо" Диего Марадона.
"Играйте до конца! Это поможет мне посмотреть, как мы подготовлены, посмотреть, кто будет в моей команде, а кто нет. Каждый должен бороться за свое место с большим уважением друг к другу", – заявил Марадона.
Кстати, перед финальным матчем Кубка Беларуси генеральный секретарь борисовского БАТЭ Андрей Вашкевич, защищая "Динамо" от критики, сравнил подписание контракта Марадоной с покупкой соседом бегемота.
Интересно, что в начале года брестское "Динамо" выиграло Суперкубок Беларуси. В финальном поединке брестский клуб обыграл БАТЭ.
Вы сейчас просматриваете новость "Милевский принес Марадоне первый трофей в Беларуси". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"