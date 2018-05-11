Гарет Бейл прикинулся экспонатом и пугал людей в музее

Полузащитник футбольной сборной Уэльса и испанского "Реала" Гарет Бэйл охотно поучаствовал в оригинальном розыгрыше. Футболист прикинулся экспонатом в мадридском музее восковых фигур и на разный манер пугал посетителей культурного заведения.

Находясь в компании с футболистами Криштиану Роналду и Андреасом Иньестой, баскетболистом По Газолем, теннисистами Рафаэлем Надалем и Кончитой Мартинес, одушевленный Бэйл "веселил" зевак.

Когда к футболисту подходили пожилые люди, его шутки становились мягче. С более молодыми гостями полузащитник особенно не церемонился. Впрочем, никто на валлийца всерьез не обижался, так как игрок быстро приносил извинения и добродушно смеялся.

Напомним, что "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов. В борьбе за трофей мадридский клуб сыграет 26 мая в Киеве против "Ливерпуля". Букмекеры начали принимать ставки на финал Лиги чемпионов в Киеве.

Ранее мы писали, что текущий еврокубковый сезон стал самым посещаемым при новом формате Лиги чемпионов. На данный момент 124 матча этого розыгрыша (от группового этапа до финала) вживую увидели 5 683 357 болельщиков, что уже больше, чем 5 676 953 человека в сезоне 2013/14, и это включая финальный поединок.