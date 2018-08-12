Где смотреть дебютный матч Ярмоленко в Англии "Ливерпуль" – "Вест Хэм"

Трансляция поединка стартового тура чемпионата Англии на ТВ и в интернете

В воскресенье, 12 августа, в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" состоится матч 1-го тура чемпионата Англии сезона 2018/2019 годов: "Ливерпуль" примет на домашней арене "Вест Хэм". Этот поединок может стать дебютным в английской Премьер-лиге для новичка "молотобойцев" Андрея Ярмоленко. Матч "Ливерпуль" – "Вест Хэм" начнется в 15:30. Кстати, теперь на официальном сайте "Вест Хэма" указывают киевское время начала матчей команды.

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" из "Боруссии" этим летом и присоединился к пришедшим в команду Райану Фредерику, Лукашу Фабиански, Исса Диопу, Джеку Уилширу, Андрею Ярмоленко, Фабиану Балбуэне и Фелипе Андерсону и Лукасу Пересу. Все они были приобретены под нового тренера – Мануэля Пеллегрини.

Часть предсезонной подготовки украинец пропустил из-за травмы, но накануне матча Пеллегрини заявил, что Ярмоленко полностью восстановился и готов выйти на поле. Кстати, британские эксперты поставили трансфер Ярмоленко на первое место в списке самых бессмысленных. Пора бы им доказать обратное.

Финалист Лиги чемпионов прошлого сезона "Ливерпуль" летом усилился Наби Кейта из "Лейпцига", Фабиньо из "Монако", вратарем "Ромы" Алисоном, а у "Сток Сити" был приобретен Джердан Шакири. Существенной потерей можно назвать уход Эмре Кана свободным агентом в "Ювентус".

Букмекеры о матче "Ливерпуль" – "Вест Хэм":

Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Юргена Клоппа – 1.22, на ничью – 6.75, на победу "Вест Хэма" – 12.00.

Смотреть матч "Ливерпуль" – "Вест Хэм":

Поединок "Ливерпуль" – "Вест Хэм" на "Энфилде" начнется в 15:30 по киевскому времени. В прямом эфире за ним можно будет следить на ТВ и в интернете. Список трансляций приводим ниже:

"Футбол-2", live

Oll.tv (в подписке)

"Футбол-1", 23:00 (повтор)