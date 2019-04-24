Где смотреть дерби Манчестера: "МЮ" против "МанСити"

Расписание трансляций перенесенного поединка чемпионата Англии на ТВ и в интернете

Александр Зинченко. Украинец играет в составе "Сити". Фото: AFP

В среду в чемпионате Англии состоится перенесенный поединок 31-го тура Премьер-лиги между двумя командами из Манчестера – "Юнайтед" vs "Сити". "Манчестер Сити", за который выступает украинский футболист Александр Зинченко, в случае победы вернет себе первую строчку в турнирной таблице. В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" ведет борьбу за зону Лиги чемпионов, и в случае победы догонит "Челси" на четвертой строчке таблицы Премьер-лиги.

Эксперты называют гостей фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Сити" составляет 1.50, тогда как ставку на победу "Юнайтед" можно сделать с коэффициентом 6.60, а на ничью – 4.50.

Где смотреть матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити":

канал "Футбол 2", в прямом эфире

сайт oll.tv (в подписке), в прямом эфире

канал "Футбол 1" 25 апреля в 06:10, повтор

канал "Футбол 2" 25 апреля в 12:10, повтор

канал "Футбол 1" 25 апреля в 20:40, повтор

канал "Футбол 2" 26 апреля в 06:25, повтор

канал "Футбол 2" 26 апреля в 17:05, повтор

Напомним, что в среду в чемпионате Украины проходит "украинское класико". Смотреть онлайн "Динамо" – "Шахтер" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции с фото и видео повторами голов, начало – в 18:30.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 35 27 7 1 79-20 88 2 МАНЧЕСТЕР СИТИ 34 28 2 4 87-22 86 3 ТОТТЕНХЭМ 35 23 1 11 65-35 70 4 ЧЕЛСИ 35 20 7 8 59-38 67 5 АРСЕНАЛ 34 20 6 8 68-43 66 6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 34 19 7 8 63-48 64 7 УОТФОРД 35 14 8 13 50-50 50 8 ЭВЕРТОН 35 14 7 14 50-44 49 9 ЛЕСТЕР 35 14 6 15 48-47 48 10 ВУЛВЕРХЭМПТОН 34 13 9 12 41-42 48 11 ВЕСТ ХЭМ 35 12 7 16 44-54 43 12 КРИСТАЛ ПЭЛАС 35 12 6 17 43-48 42 13 НЬЮКАСЛ 35 11 8 16 35-44 41 14 БОРНМУТ 35 12 5 18 49-62 41 15 БЕРНЛИ 35 11 7 17 44-62 40 16 САУТГЕМПТОН 35 9 10 16 41-58 37 17 БРАЙТОН 35 9 7 19 32-54 34 18 КАРДИФФ СИТИ 35 9 4 22 30-65 31 19 ФУЛХЭМ 35 6 5 24 33-76 23 20 ХАДДЕРСФИЛД 35 3 5 27 20-69 14

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