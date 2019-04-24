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Где смотреть дерби Манчестера: "МЮ" против "МанСити"

Сегодня, 16:58

Расписание трансляций перенесенного поединка чемпионата Англии на ТВ и в интернете

Александр Зинченко. Украинец играет в составе "Сити"
Александр Зинченко. Украинец играет в составе "Сити". Фото: AFP

В среду в чемпионате Англии состоится перенесенный поединок 31-го тура Премьер-лиги между двумя командами из Манчестера – "Юнайтед" vs "Сити". "Манчестер Сити", за который выступает украинский футболист Александр Зинченко, в случае победы вернет себе первую строчку в турнирной таблице. В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" ведет борьбу за зону Лиги чемпионов, и в случае победы догонит "Челси" на четвертой строчке таблицы Премьер-лиги.

Эксперты называют гостей фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Сити" составляет 1.50, тогда как ставку на победу "Юнайтед" можно сделать с коэффициентом 6.60, а на ничью – 4.50.

Где смотреть матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити":

  • канал "Футбол 2", в прямом эфире
  • сайт oll.tv (в подписке), в прямом эфире
  • канал "Футбол 1" 25 апреля в 06:10, повтор
  • канал "Футбол 2" 25 апреля в 12:10, повтор
  • канал "Футбол 1" 25 апреля в 20:40, повтор
  • канал "Футбол 2" 26 апреля в 06:25, повтор
  • канал "Футбол 2" 26 апреля в 17:05, повтор

Напомним, что в среду в чемпионате Украины проходит "украинское класико". Смотреть онлайн "Динамо" – "Шахтер" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции с фото и видео повторами голов, начало – в 18:30.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИВЕРПУЛЬ35277179-2088
2 МАНЧЕСТЕР СИТИ34282487-2286
3 ТОТТЕНХЭМ352311165-3570
4 ЧЕЛСИ35207859-3867
5 АРСЕНАЛ34206868-4366
6 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД34197863-4864
7 УОТФОРД351481350-5050
8 ЭВЕРТОН351471450-4449
9 ЛЕСТЕР351461548-4748
10 ВУЛВЕРХЭМПТОН341391241-4248
11 ВЕСТ ХЭМ351271644-5443
12 КРИСТАЛ ПЭЛАС351261743-4842
13 НЬЮКАСЛ351181635-4441
14 БОРНМУТ351251849-6241
15 БЕРНЛИ351171744-6240
16 САУТГЕМПТОН359101641-5837
17 БРАЙТОН35971932-5434
18 КАРДИФФ СИТИ35942230-6531
19 ФУЛХЭМ35652433-7623
20 ХАДДЕРСФИЛД35352720-6914

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, где смотреть, Манчестер Сити

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Сегодня|Спорт

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