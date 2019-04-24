Где смотреть дерби Манчестера: "МЮ" против "МанСити"
Расписание трансляций перенесенного поединка чемпионата Англии на ТВ и в интернете
В среду в чемпионате Англии состоится перенесенный поединок 31-го тура Премьер-лиги между двумя командами из Манчестера – "Юнайтед" vs "Сити". "Манчестер Сити", за который выступает украинский футболист Александр Зинченко, в случае победы вернет себе первую строчку в турнирной таблице. В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" ведет борьбу за зону Лиги чемпионов, и в случае победы догонит "Челси" на четвертой строчке таблицы Премьер-лиги.
Эксперты называют гостей фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Сити" составляет 1.50, тогда как ставку на победу "Юнайтед" можно сделать с коэффициентом 6.60, а на ничью – 4.50.
Где смотреть матч "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити":
- канал "Футбол 2", в прямом эфире
- сайт oll.tv (в подписке), в прямом эфире
- канал "Футбол 1" 25 апреля в 06:10, повтор
- канал "Футбол 2" 25 апреля в 12:10, повтор
- канал "Футбол 1" 25 апреля в 20:40, повтор
- канал "Футбол 2" 26 апреля в 06:25, повтор
- канал "Футбол 2" 26 апреля в 17:05, повтор
Напомним, что в среду в чемпионате Украины проходит "украинское класико". Смотреть онлайн "Динамо" – "Шахтер" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции с фото и видео повторами голов, начало – в 18:30.
Турнирная таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|35
|27
|7
|1
|79-20
|88
|2
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|34
|28
|2
|4
|87-22
|86
|3
|ТОТТЕНХЭМ
|35
|23
|1
|11
|65-35
|70
|4
|ЧЕЛСИ
|35
|20
|7
|8
|59-38
|67
|5
|АРСЕНАЛ
|34
|20
|6
|8
|68-43
|66
|6
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|34
|19
|7
|8
|63-48
|64
|7
|УОТФОРД
|35
|14
|8
|13
|50-50
|50
|8
|ЭВЕРТОН
|35
|14
|7
|14
|50-44
|49
|9
|ЛЕСТЕР
|35
|14
|6
|15
|48-47
|48
|10
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|34
|13
|9
|12
|41-42
|48
|11
|ВЕСТ ХЭМ
|35
|12
|7
|16
|44-54
|43
|12
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|35
|12
|6
|17
|43-48
|42
|13
|НЬЮКАСЛ
|35
|11
|8
|16
|35-44
|41
|14
|БОРНМУТ
|35
|12
|5
|18
|49-62
|41
|15
|БЕРНЛИ
|35
|11
|7
|17
|44-62
|40
|16
|САУТГЕМПТОН
|35
|9
|10
|16
|41-58
|37
|17
|БРАЙТОН
|35
|9
|7
|19
|32-54
|34
|18
|КАРДИФФ СИТИ
|35
|9
|4
|22
|30-65
|31
|19
|ФУЛХЭМ
|35
|6
|5
|24
|33-76
|23
|20
|ХАДДЕРСФИЛД
|35
|3
|5
|27
|20-69
|14
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