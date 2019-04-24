Онлайн матча "Динамо" – "Шахтер": чемпионские разборки на "Олимпийском"

Текстовый онлайн украинского классико с видеоповторами голов и яркими фото с НСК

24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

В среду, 24 апреля, в Киеве состоится украинское классико "Динамо" – "Шахтер". Начало поединка грандов нашего футбола на НСК "Олимпийский" – 18:30. В этом матче может быть де-факто решена судьба золотых медалей УПЛ и прямой путевки в Лигу чемпионов. За шесть туров до финиша "горняки" опережают динамовцев на семь очков и в случае победы в очном матче станут практически недостижимыми для киевлян.

"ДИНАМО" – "ШАХТЕР" – 0:0

Удачную игру Александра Хацкевича против Паулу Фонсеки называли главной причиной, почему белорусский специалист остается на посту тренера "Динамо". Однако ситуация изменилась. Оба последних классико завершились победами "Шахтера". "Горняки" выиграли ноябрьский поединок чемпионата в Харькове со счетом 2:1. И там же, в Харькове, в начале апреля по пенальти одолели киевлян в четвертьфинале Кубка Украины, после чего коуч "бело-синих" даже не пришел на пресс-конференцию.

Хацкевич и Фонсека. Фото – официальный сайт "Динамо"

Если серия из двух поражений Хацкевича от Фонсеки продолжится, это может стоить белорусскому специалисту работы. В кулуарах, кстати, давно обсуждают вариант с возможным возвращением в Киев Сергея Реброва.

Видео серии пенальти матча "Шахтер" – "Динамо" в 1/4 Кубка 7 апреля

Серии перед матчем "Динамо" – "Шахтер"

В чемпионате Украины на счету "Шахтера" – семь выигранных кряду поединков, в активе "Динамо" – восемь. То есть в этом году гранды в УПЛ очки еще не теряли. Для кого-то из них, или сразу для обоих, эта серия в среду прервется. Кстати, несмотря на дебаты кандидатов в президенты Украины, состоявшиеся в прошлую пятницу на НСК "Олимпийский", "Динамо" и "Шахтеру" пообещали идеальный газон.

Потери перед матчем "Динамо" – "Шахтер"

Предыдущий матч чемпионата у киевлян из-за дисквалификаций пропустили Кадар, Кендзера, Буяльский, Шапаренко и Гармаш. Все, кроме последнего, могут сыграть в среду. При этом Шапаренко впервые выйдет на официальный матч без своей знаменитой шевелюры. После того как Николай состриг свои волосы, Ирина Морозюк написала в Instagram: "Так не плохо... Но, блин, с длинными было огонь".

Что касается Гармаша, то полузащитник "Динамо" продолжает отбывать свой бан за то, что в стиле Зидана боднул Жуниора Мораеса в недавнем матче Кубка, так что в среду будет наблюдать за матчем с "Шахтером" с трибун.

Как динамовец Гармаш заработал свою дисквалификацию:

Напомним, "Шахтеру" до конца сезона не поможет лучший игрок Премьер-лиги прошлого сезона Марлос, восстанавливающийся после операции на бедре. Вместе с тем после дисквалификации у "горняков" возвращается в игру самый забивной футболист УПЛ Жуниор Мораес. Также оправился после травмы Коваленко – именно его голы принесли дончанам победы в обеих последних встречах с киевлянами.

Коваленко – в строю. Фото – официальный сайт "Шахтера"

Букмекеры о матче "Динамо" – "Шахтер"

В украинском классико в этот раз букмекеры не видят фаворита. Котировки на победу "Динамо" такие же, как и на победу "Шахтера" – 2.60, на ничью – 3.50. Самым вероятным аналитики называют счет 1:1. На него установлен коэффициент 6.0. Что касается авторов голов, то, по прикидкам букмекеров, ими, наиболее вероятно, могут стать стать Виктор Цыганков (у "Динамо") и Жуниор Мораес (у "Шахтера"). Котировки на красную карточку в матче: будет – 2.05, не будет – 1.70. Пенальти в матче "Динамо" – "Шахтер": да – 2.55, нет – 1.47.

Кто забьет в матче "Динамо" – "Шахтер": котировки букмекеров

Судья Виталий Романов. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Судья матча "Динамо" – "Шахтер"

Украинское класико доверили судить 39-летнему днепровскому арбитру Виталию Романову. Кстати, именно он в ноябре обслуживал противостояние украинских грандов, в котором "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 2:1. В том матче Романов показал восемь предупреждений и удалил динамовца Кендзеру, когда поляк сорвал выбегание Тайсона в контратаку. Оставшись в меньшинстве, киевляне пропустили гол-красавец от Коваленко – это было первое поражение Александра Хацкевича от "Шахтера" в УПЛ.

Обзор ноябрьского матча "Шахтер" – "Динамо" (2:1), который судил Романов

Вместе с тем "Динамо" при судействе Романова в нынешнем чемпионате обыграло дома "Александрию" (1:0) и "Зарю" (5:0), а "Шахтер" одолел дома "Арсенал-Киев" (3:0) и победил на выезде "Зарю" (1:0). В целом на счету Романова – 9 матчей Премьер-лиги этого сезона, в которых он показал 62 желтые и 4 красные карточки.

Ориентировочные составы на матч "Динамо" - "Шахтер"

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Шапаренко, Сидклей – Вербич.

"Шахтер": Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Соломон, Коваленко, Тайсон – Мораес.

Заявления перед матчем "Динамо" – "Шахтер"

Беньямин Вербич. Фото Сегодня|Спорт, А.Бойко

"Мы настроены только на победу. После предыдущего матча с "Шахтером" в рамках Кубка Украины хотим взять реванш у "горняков". Мы будем делать все возможное, чтобы добыть важные три очка. Они нам позволят продолжить борьбу за первое место. У нас в запасе еще две игры с "Шахтером", и мы можем их догнать в турнирной таблице. Против кого в составе "Шахтера" играть сложнее? Против Тайсона, но мы смотрим не на соперников, а на себя. Это будет высококлассное дерби", – заявил вингер "Динамо" Беньямин Вербич, который в игре с "горняками" ожидается на сотрие атаки у киевлян.

Сергей Кривцов. Фото – официальный сайт ФК "Шахтер"

"К "Динамо" готовимся в отличном настроении. Знаем и понимаем, как важен предстоящий матч. "Динамо" также отдаст все силы, потому ожидаем хорошую, боевую встречу. На ничью никто не настраивается – "Шахтер" всегда играет только на победу. Не думаю, что в предстоящем классико решится судьба чемпионства. Впереди еще много поединков с сильными соперниками", – говорит защитник "Шахтера" Сергей Кривцов.

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