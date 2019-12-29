Где смотреть дуэль "Ливерпуля" с обидчиками "МанСити" из Вулверхэмптона

Поединок на "Энфилде" начнется сегодня в 18:30

"Ливерпуль" сейчас трудно остановить / Фото: Reuters

В воскресенье тремя интересными матчами закрывается 20-й тур Премьер-лиги Англии. Лучшие команды Туманного Альбиона начали второй круг. Победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, "Ливерпуль" примет на "Энфилд Роуд" неуступчивый "Вулверхэмптон". Кстати, "Арсенал" – "Челси" онлайн сейчас идет на нашем сайте.

Подопечные Юргена Клоппа продолжают уверенно шествовать в чемпионате Англии, выиграв 17 из 18 своих матчей. Их сегодняшний соперник позавчера добыл волевую победу над чемпионами из "Манчестер Сити" (3:2). Правда, гости с 12-й минуты играли в меньшинстве. Тем не менее коллектив у португальского наставника Эшпериту Санту боевой, и с ним будет нелегко даже "Ливерпулю". Пока что "Вулверхэмптон" идет на седьмой позиции, но всего в диапазоне двух очков впереди находятся "Тоттенхэм", "МЮ" и "Челси". Читайте прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии.

Встреча на "Энфилде" начнется в 18:30 по киевскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал Setanta Sports – транслятор матчей Премьер-лиги в Украине. Букмекер отдают преимущество хозяевам: коэффициент на их победу составляет 1.35, тогда как на гостей – 9.00, на ничью – 5.40.

Реклама

Смотрите, как "Ливерпуль" в Лиге чемпионов победил бельгийский "Генк"

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама