"Арсенал" – "Челси": онлайн матча чемпионата Англии

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В воскресенье, 29 декабря, состоится центральный матч 20-го тура чемпионата Англии: в лондонском дерби на стадионе "Эмирейтс" встретятся "Арсенал" и "Челси". Матч начнется в 16:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет текстовый онлайн с яркими кадрами, статистикой и описанием всех опасных моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "АРСЕНАЛ" – "ЧЕЛСИ"

"Челси" подходит к поединку в статусе четвертой команды турнирной таблицы Премьер-лиги. Правда, команда Фрэнка Лэмпарда не может похвастаться стабильной игрой. Лондонцы чередуют поражения с победами. В декабре они проиграли "Эвертону", "Борнмуту" и "Саутгемптону". При этом, впервые за восемь лет "Челси" дважды подряд проиграл дома.

"Арсенал" занимает непривычное для себя 12-е место. Недавно "канониры" сменили главного тренера – вместо Унаи Эмери лондонцев возглавил Микель Артета. Но пока результатов работы испанского тренера не видно. В предыдущий раз "Арсенал" побеждал еще девятого декабря "Вест Хэм". Затем было поражение от "Манчестер Сити" и две подряд ничьи с "Борнмутом" и "Эвертоном".

История противостояния "Арсенал" – "Челси":

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Это будет 200-я встреча команд в истории и 165-я в рамках чемпионата Англии. 76 побед одержал "Арсенал", на счету "Челси" 64 победы, еще 59 поединков победителя не выявили. Разница мячей – 277:261 в пользу "канониров".

Предыдущая встреча команд произошла в финале Лиги Европы прошлого сезона. В Баку "Челси" разгромил "Арсенал" со счетом 4:1.

"Челси" и "Арсенал" имеют четвертый и шестой состав по стоимости в Премьер-лиге соответственно. Самым дорогим игроком у синих является Н'Голо Канте – 100 млн евро, а у "Арсенала" – Александр Ляказетт – 70 млн евро.

Букмекеры о матче "Арсенал" – "Челси":

Букмекеры считают Челси фаворитом матча, но с небольшим преимуществом: коэффициент на победу команды Фрэнка Лэмпарда – 2.30, на ничью – 3.80, на победу "Арсенала" – 2.90.

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

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