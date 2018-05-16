Где смотреть финал Лиги Европы "Атлетико" – "Марсель"

Список трансляций финального поединка ЛЕ на ТВ и в интернете

Сегодня будет сыгран финальный матч Лиги Европы. В поединке за трофей сойдутся испанский "Атлетико" и французский "Марсель".

Финал пройдет на "Стад де Лион", который расположен в десяти километрах к востоку от центра третьего по величине города Франции. Вмещает 56 500 зрителей. Новая арена, также известная как "Парк ОЛ", заменила "Жерлан" – домашний стадион "Лиона" с 1950 года. В Лионе прошли шесть матчей финальной стадии Евро-2016.

С трофеями. За свою историю "Атлетико" пять раз выигрывал еврокубки. Лига Европы – 2010, 2012; Кубок кубков – 1962, Суперкубок – 2010, 2012. Еще пять раз клуб проигрывал в финалах: Лига чемпионов (1974, 2014, 2016); Кубок кубков – 1963, 1986.

Успехи французов значительно скромнее, зато в их коллекции есть главный клубный трофей. В 1993 году "Марсель" выиграл Лигу чемпионов, проиграв до этого финал в 1991-м. Кроме того, команда дважды проигрывала в финале Кубка УЕФА – 1999, 2004.

Котировки "Марсель" – "Атлетико". Букмекеры считают фаворитом поединка мадридский клуб. Котировки на победу "Атлетико" в основное время – 2,00, на ничью – 3,25, на "Марсель" – 4,25. Коэффициент на выигрыш Лиги Европы: "Атлетико" – 2,00, "Марсель" – 3,10.

Финальный матч Лиги Европы начнется в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч "Атлетико" – "Марсель"

"Футбол 2" – 21:30 (прямая трансляция)

"Футбол 1" – 02:00 (17.05, повтор)

"Футбол 2" – 09:05 (17.05, повтор)

"Футбол 1" – 17:05 (17.05, повтор)

Онлайн "Атлетико" – "Марсель" на sport.segodnya.ua (фото, видео)

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