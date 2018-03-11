Где смотреть матч "Арсенал" – "Уотфорд"

Сегодня, 15:28

Расписание трансляций матча 30 тура чемпионата Англии на ТВ и в интернете

&quot;Арсенал&quot; примет &quot;Уотфорд&quot; в матче чемпионата Англии. Фото AFP
"Арсенал" примет "Уотфорд" в матче чемпионата Англии. Фото AFP

В воскресенье в чемпионате Англии пройдет матч 30 тура Премьер-лиги: "Арсенал" принимает "Уотфорд". Хозяева ведут борьбу за "зону еврокубков", а гости фактически ни на что не претендуют.

В турнирной таблице "Арсенал" занимает шестое место (45 очков) и опережает идущий седьмым "Бернли" на два очка. В Англии первые шесть клубов получают путевки в еврокубки. "Уотфорд" с 36-ю очками занимает в таблице десятое место.

Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Арсенала" составляет 1.47, тогда как на победу "Уотфорда" 7.60, на ничью – 4.50. Также букмекеры считают, что в поединке будет забито много голов – тотал матча "3,5 гола".

В последних пяти поединках "Арсенал" одержал только одну победу – в Лиге Европы над "Миланом" на выезде (2:0). Остальные четыре матча "канониры" проиграли с общим счетом 2:10. В свою очередь, "Уотфорд" в пяти поединках одержал три победы, а также по одному разу проиграл и сыграл вничью.

Матч "Арсенал" – "Уотфорд" начнется в 15:30 по киевскому времени. Поединок покажут в прямом эфире на украинском ТВ, смотреть прямую трансляцию матча можно также в интернете.

Где смотреть матч "Арсенал" – "Уотфорд":

канал "Футбол 2"

трансляция на сайте oll.tv в подписке
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Сегодня|Спорт

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