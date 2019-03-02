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Где смотреть матч чемпионата Украины "Черноморец" – "Шахтер"

Сегодня, 14:09

Список трансляций матча чемпионата Украины в Одессе на ТВ и в интернете

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Где смотреть матч чемпионата Украины "Черноморец" – "Шахтер" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a72/1f0/5c7a721f00aed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a72/1f0/5c7a721f00aed.jpg Футбол Список трансляций матча чемпионата Украины в Одессе на ТВ и в интернете

В субботу, 2 марта, в Одессе на стадионе "Черноморец" состоится матч 20-го тура чемпионата Украины: местный "Черноморец" примет донецкий "Шахтер". Матч начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

"Шахтер" уверенно лидирует в чемпионате, на 7 очков опережая "Динамо". В первом поединке года в УПЛ "оранжево-черные" со счетом 2:0 взяли верх над претендующей на медали "Александрией" (отличились Марлос и Жуниор Мораес), в 4 из 5 предыдущих туров не пропускали.

В зимнее межсезонье "Черноморец" значительно обновил состав. Ушли Анатолий Диденко, Алексей Савченко, Евгений Смирнов, Артур Карноза и Дмитрий Леонов, их место заняли Владимир Аржанов, Виталий Гошкодеря, Владимир Танчик, Евгений Морозенко и Александр Голиков, Василий Павлов и Арни Вильхамссон, который стал первым в истории исландцем в истории чемпионата Украины.

В дебютном поединке 2019 года подопечные Ангела Червенкова обыграли "Львов" благодаря голу Гошкодери. Отрыв "моряков" от замыкающего таблицу "Арсенала" теперь составляет 7 очков.

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу Паулу Фонсеки – 1.13, на ничью – 6.75, на победу "Черноморца" – 15.50.

Смотреть матч "Черноморец" – "Шахтер":

Футбол-2, live
Футбол-1, воскресенье, 03:50 (повтор)
Футбол-2, воскресенье, 11:35 (повтор)
Oll.tv (в подписке)

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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