Где смотреть матч чемпионата Украины "Черноморец" – "Шахтер"
Список трансляций матча чемпионата Украины в Одессе на ТВ и в интернете
В субботу, 2 марта, в Одессе на стадионе "Черноморец" состоится матч 20-го тура чемпионата Украины: местный "Черноморец" примет донецкий "Шахтер". Матч начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.
"Шахтер" уверенно лидирует в чемпионате, на 7 очков опережая "Динамо". В первом поединке года в УПЛ "оранжево-черные" со счетом 2:0 взяли верх над претендующей на медали "Александрией" (отличились Марлос и Жуниор Мораес), в 4 из 5 предыдущих туров не пропускали.
В зимнее межсезонье "Черноморец" значительно обновил состав. Ушли Анатолий Диденко, Алексей Савченко, Евгений Смирнов, Артур Карноза и Дмитрий Леонов, их место заняли Владимир Аржанов, Виталий Гошкодеря, Владимир Танчик, Евгений Морозенко и Александр Голиков, Василий Павлов и Арни Вильхамссон, который стал первым в истории исландцем в истории чемпионата Украины.
В дебютном поединке 2019 года подопечные Ангела Червенкова обыграли "Львов" благодаря голу Гошкодери. Отрыв "моряков" от замыкающего таблицу "Арсенала" теперь составляет 7 очков.
Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу Паулу Фонсеки – 1.13, на ничью – 6.75, на победу "Черноморца" – 15.50.
Смотреть матч "Черноморец" – "Шахтер":
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