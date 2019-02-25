Битва лидеров чемпионата Украины: онлайн матча "Шахтер" – "Александрия"

Текстовая трансляция центрального матча 19 тура УПЛ с видео лучших моментов. Букмекеры ждут 2:0 в пользу чемпиона

"Шахтер" vs "Александрия".

Битва лидеров чемпионата Украины: онлайн матча "Шахтер" – "Александрия" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3de/d38/5c73ded3807dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3de/d38/5c73ded3807dc.jpg 2019-02-25T14:36:13+02:00 Футбол Текстовая трансляция центрального матча 19 тура УПЛ с видео лучших моментов. Букмекеры ждут 2:0 в пользу чемпиона

Сегодня в Харькове состоится центральный матч первого весеннего тура футбольного чемпионата Украины. Лидер УПЛ "Шахтер" примет идущую третьей "Александрию". Начало встречи - в 19:00.

"Горнякам" нужно реабилитироваться после вылета из Лиги Европы от "Айнтрахта". "Александрия" же, в случае победы, может при определенных раскладах потеснить со второй строчки "Динамо".

Как мы сообщали, в поединке с "Шахтером" "Александрия" не сможет рассчитывать на травмированных Грицука и Шастала. Также не поможет гостям и форвард-новичок Кулач – по условиям арендного соглашения с "горняками". В свою очередь, экс-александриец Валерий Бондаренко не сможет дебютировать за дончан, но по другой причине – из-за перебора желтых карточек, полученных еще в предыдущем клубе.

Что говорят букмекеры. По оценкам букмекеров, "Шахтер" – безоговорочный фаворит матча. Котировки на его победу – 1.28, на ничью – 5.00, на победу "Александрии" – 8.75. При этом самым вероятным результатом поединка аналитики считают счет 2:0 в пользу "горняков". Коэффициент на такой исход центрального матча 19 тура УПЛ составляет 5.75.

Где покажут. В прямом эфире матч "Шахтер" – "Александрия" покажет канал "Футбол-1".



Список трансляций матча "Шахтер" – "Александрия"

"Футбол 1", live, 19:00

"Футбол 1", (повтор 26.02 в 10:20)

"Футбол 2", (повтор 26.02 в 19:45)

прямая видеотрансляция на oll.tv (в подписке)

Как сообщалось ранее, на матч "Шахтер" – "Александрия" приедут скауты "Манчестер Юнайтед", чтобы посмотреть в деле игрока за 100 млн евро.

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