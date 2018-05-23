Где смотреть матч "Черноморец" – "Полтава" за право играть в Премьер-лиге

Сегодня, 18:38

Список трансляций стыкового матча между представителями Премьер-лиги и Первой лиги в Одессе

Где смотреть матч "Черноморец" &ndash; "Полтава" за право играть в Премьер-лиге

В среду, 23 мая, в Одессе на стадионе "Черноморец" состоится первый матч за право играть в следующем сезоне в Премьер-лиге. В стыковом поединке встретятся 11-я команда элитного дивизиона Украины "Черноморец" и занявшая второе место в Первой лиге "Полтава". Ответный матч пройдет 27 мая на поле полтавчан.

За свою историю "Черноморец" трижды покидал высшую лигу чемпионата Украины. В последний раз "моряки" опускались в Первую лигу по итогам сезона 2009/2010 годов.

В текущем сезоне "Черноморец" выиграл только шесть матчей из 32 поединков и 11 свел вничью. Разница забитых и пропущенных мячей – 26:49.

"Полтава" была создана только в 2007 году и пока не может похвастаться выступлением в Премьер-лиге. Лучший результат команды в украинском футболе – четвертьфинал Кубка страны в сезоне 2016/2017 годов.

Полтавчане выиграли 23 матча из 34-х, проиграв в восьми встречах. Разница забитых и пропущенных мячей – 56:26.

Букмекеры считают "Черноморец" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Константина Фролова – 1.40, на ничью – 4.00, на победу "Полтавы" – 7.00.

Матч "Черноморец" – "Полтава" начнется в 19:00. Поединок в прямой трансляции покажет телеканал УНИАН.

Напомним, что вчера в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играхВ состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.

А председатель Комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка признался, что в Украине за год играется около сотни "договорняков". В основном задействованы молодежные составы и низшие лиги.
футбол, чемпионат Украины, Черноморец Одесса, первая лига, ФК Полтава

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Сегодня|Спорт

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