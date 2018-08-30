Где смотреть матч "Лейпциг" – "Заря"

Сегодня станет известно, сколько именно команд будут представлять Украину в групповом турнире нынешней Лиги Европы. Чтобы составить компанию "Динамо" и "Ворскле", "Заре" предстоит сделать последний шаг в выездном поединке с немецким "Лейпцигом".

После домашних 0:0 недельной давности подопечным Юрия Вернидуба на поле Red Bull Arena необходимо забить и не проиграть. Задача не из простых, особенно — вторая ее часть. За последние дни из лазарета в состав "быков" вернулось сразу несколько игроков атакующего плана: форварды Жан-Кевин Огюстен и Марсель Забитцер, а также вингер Кевин Кампль. Впрочем, после того, как луганчане почти весь поединок в Запорожье провели в меньшинстве и выстояли, их трудно чем-то напугать.

Матч "Лейпциг" – "Заря" начнется в 19:30. Прямая трансляция на канале "2+2".

У букмекеров фаворит немецкий клуб. Котировки на проход "Лейпцига" – 1.10, на проход "Зари" – 5.75.

Напомним, что сегодня "Шахтер" узнает с кем сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Опрос: выберите соперника "Шахтеру" в Лиге чемпионов.