Во вторник, 6 марта, английский "Ливерпуль" и португальский "Порту" проведут ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче три недели назад англичане добились уверенной победы, после которой исход противостояния кажется решенным: видеообзор матча "Порту" – "Ливерпуль" – 0:5.

Аналитики букмекерских контор считают хозяев матча большими фаворитами и в ответном поединке. Так, коэффициент на победу "Ливерпуля" составляет всего 1.50, тогда как на победу "Порту" можно сделать ставку с коэффициентом 7.20, а на ничью – 4.40. Ставки на проход "Ливерпуля" в четвертьфинал не принимаются, но можно рискнуть и поставить на проход "Порту" с коэффициентом 100.

"Ливерпуль" после победы над "Порту" 14 февраля выиграл два поединка в чемпионате Англии с общим счетом 6:1. "Порту" с тех пор провел четыре матча и во всех выиграл (5:0, 3:1, 5:1, 2:1). Сегодня же португальцам нужно сделать практически невозможное – отыграть пять мячей на выезде.

Матч "Ливерпуль" – "Порту" начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч "Ливерпуль" – "Порту":

канал "Футбол 2"

трансляция на сайте oll.tv (в подписке)

Также во вторник состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – Порту": трансляции на ТВ и в интернете.