В среду, 7 марта, английский "Манчестер Сити" и швейцарский "Базель" в Манчестере проведут ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Три недели назад в Базеле в первом матче "МанСити" разгромил "Базель" со счетом 4:0, так что ответный поединок превращается в формальность.

Команда Хосепа Гвардиолы – явный фаворит матча. Коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет 1.20, тогда как на победу "Базеля" – 18, на ничью – 7. На проход в четвертьфинал ставки на "Сити" не принимаются, а на швейцарцев можно поставить с коэффициентом 100 к 1.

После уверенной победы над "Базелем" в ЛЧ футболисты "Манчестер Сити" неожиданно уступили "Уигану" в Кубке, затем дважды разгромили "Арсенал" со счетом 3:0, а также минимально обыграли "Челси". В свою очередь, "Базель" дважды проиграл 0:2 во внутренних турнирах.

Интересно, что, по оценке transfermarkt, "Манчестер Сити" имеет третий в мире состав футболистов по трансферной стоимости. Все игроки "МанСити" стоят 792 миллиона евро (выше – только "Барселона" и "Реал"). "Базель" по этому показателю далеко не среди лидеров – 56 миллионов евро, т.е. состав швейцарского клуба в 14 раза дешевле.

Матч "Манчестер Сити" – "Базель" начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч "Манчестер Сити" – "Базель":

канал "Футбол 1"

трансляция на сайте oll.tv (в подписке)

Также в среду состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – Ювентус": список трансляций.