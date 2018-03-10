В субботу в чемпионате Англии пройдет центральный матч тура: "Манчестер Юнайтед" принимает "Ливерпуль". Обе команды ведут борьбу за "серебро" Премьер-лиги.

В турнирной таблице после 29 игр "Манчестер Юнайтед" занимает второе место с 62 очками, отставая от лидирующего "МанСити" на 16 очков. Команда Жозе Моуринью фактически уже не претендует на "золото" и ведет борьбу с "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" за второе место. Сегодняшний соперник "МЮ" отстает всего на два очка.

Аналитики букмекерских контор считают матч практически равным, гости – небольшие фавориты. Так, коэффициент на победу "Ливерпуля" составляет 2.60, тогда как на победу "Манчестер Юнайтед" 2.85, а на ничью – 3.35.

В последних пяти поединках "МЮ" одержал три победы (включая домашнюю над "Челси"), один раз сыграл вничью и один раз проиграл ("Ньюкаслу" со счетом 0:1 на выезде). "Ливерпуль" в пяти играх одержал четыре победы с общим счетом 13:1, а также сыграл вничью с "Порту" в Лиге чемпионов (0:0).

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" начнется в 14:30 по киевскому времени. Поединок в прямом эфире покажут по ТВ и в интернете.

Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" отложит расширение "Олд Траффорд", чтобы приобрести нескольких футболистов.

Где смотреть матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль":

канал "Футбол 1"

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