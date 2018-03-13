Во вторник, 13 марта, в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся английский "Манчестер Юнайтед" и испанская "Севилья". После 0:0 в первом матче три недели назад обе команды сохраняют хорошие шансы на выход в четвертьфинал.

Аналитики букмекерских контор считают хозяев явными фаворитами матча. Так, коэффициент на победу команды Жозе Моуринью составляет всего 1.55, тогда как на победу "Севильи" 6.60, а на ничью – 4.40. Также букмекеры считают, что в поединке будет забито три или больше гола: коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1,75, а на "меньше 2,5 голов" – 2.15.

В последних пяти играх "Манчестер Юнайтед" одержал четыре победы с общим счетом 9:4, и один раз сыграл вничью со своим сегодняшним соперником. В свою очередь, "Севилья" в последних пяти играх дважды победила, дважды проиграла и один раз сыграла вничью.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Севилья" начнется в 21:45 по киевскому времени, прямая трансляция поединка будет доступна на ТВ и в интернете. Напомним, что также сегодня проходит матч "Рома" – "Шахтер": онлайн трансляция.

Где смотреть матч "Манчестер Юнайтед" – "Севилья":

канал "Футбол 2" в прямом эфире

канал "Футбол 1" в 02:20, повтор

канал "Футбол 2" в 08:50 14 марта, повтор

канал "Футбол 1" в 13:55 14 марта, повтор

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