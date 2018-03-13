Онлайн "Рома" – "Шахтер": ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Сегодня, 20:36 Просмотров: ...

Поминутный комментарий игры в Риме, яркие фото с Олимпийского стадиона и видеоповторы голов

Онлайн матча 13 марта Рома - Шахтер в 1/8 Лиги чемпионов

Во вторник "Шахтер" проведет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы". Матч на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 21:45 по киевскому времени. В первом матче в Харькове три недели назад "Шахтер" победил со счетом 2:1, ответив на гол Юндера ударами Феррейры и Фреда. Таким образом, сегодня "горняков" устроит победа, ничья, либо поражение в один мяч, при условии, что украинский клуб забьет два и больше гола. Интересно, что накануне очного поединка команды одержали победы во внутренних чемпионатах с одинаковым счетом 3:0. "Рома" дома обыграла "Торино", а "Шахтер" в гостях нанес поражение полтавской "Ворскле". Вообще, "горняки" в 2018 году одержали победы во всех пяти официальных играх с общим счетом 18:1, пропустив лишь от римлян в Харькове. В свою очередь, "Рома" в последних пяти матчах одержала три победы и дважды проиграла (кроме "Шахтера", обыграть команду Ди Франческо смог "Милан"). Параллельно с поединком "Рома" – "Шахтер" состоится другой матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "Севилья" (первый матч – 0:0). Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов состоится в пятницу, 16 марта. Следите за основными событиями матча "Рома" – "Шахтер", смотрите видео-повторы голов, яркие фото со стадиона и поминутный комментарий игры в нашем онлайне. Онлайн матча "Рома" – "Шахтер"

РОМА

Италиия

0 0 ШАХТЕР

Украина

Рим, Олимпийский стадион 13.03.2018 | 1/8 ЛЧ



"Шахтер" выиграл первый матч 2:1, ответив на гол Юндера ударами Феррейры и Фред: 1 ТАЙМ 2 ТАЙМ Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо: "Мы не можем выходить на поле с мыслью, что нам хватит 45 минут хорошей игры. До этого мы чередовали хорошие игры с плохими. Надеюсь, в этот раз мы сыграем ровно, потому что этот матч провалить нельзя. Я требую последовательности от своей команды. Даже если мы поведем в счете, я хочу, чтобы мы сохраняли игровую схему и баланс. В первом матче мы допустили ошибки - не только индивидуальные, но и как команда. Больше мы этого позволить себе не можем" Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека: "Конечно, это очень трудный матч. "Рома" заняла первое место в группе с "Челси" и "Атлетико", что говорит само за себя. Из последних шести матчей римляне выиграли пять. Несомненно, "Рома" со стартовым свистком будет пытаться оказать на нас давление. Нам нужно надежно сыграть в защите, чтобы сдержать хозяев. Но моя команда находится в отличном состоянии - и физически, и психологически" Тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетит сегодняшний матч по личному приглашению Франческо Тотти. Для Шевченко это будет возможность увидеть в деле сразу восемь игроков, которых он вчера вызвал на товарищеские встречи с Саудовской Аравией и Японией. Приглашения в национальную команду из "Шахтера" получили Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Коваленко и Марлос Арбитр матча - испанец Альберто Ундиано Мальенко За "Рому" сегодня не сыграют травмированные Лука Пеллегрини и Рик Карсдорп, в составе "Шахтера" не будет Сергея Кривцова и Максима Малышева, а также отбывающего дисквалифицкацию Дарио Срны Стартовые составы команд по версии авторитетной итальянской Gazzetta Dello Sport: Бразильский полузащитник "Шахтера" с украинским паспортом Марлос: "У нас есть замечательная возможность на глазах у большой аудитории продемонстрировать, на что мы способны. Хотим показать, в какой футбол умеем играть. Постараемся играть так же, как всегда, и контролировать ход матча". Корреспондент "Сегодня" Алексей пономаренко едва не купил лидера римлян Наингголана: репортаж о знакомстве с Ватиканом Все дороги в Лиге чемпионов ныне ведут в Киев. Финал-2018 будет на НСК. И "Шахтер" близок к четвертьфиналу, второму в истории клуба. Второму через "Рому", проигравшую, кстати, дончанам уже четыре поединка кряду - анонс матча "Рома" - "Шахтер" Экс-игрок сборной Украины: "Если римляне забьют и засушат игру, "Шахтеру" будет непросто". Сергей Кравченко – об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Футбольный эксперт Александр Сопко: "С "Ромой" точно "Шахтер" не будет строить "автобус". Подробнее... Как матч "Рома" – "Шахтер" видят аналитики букмекерских контор: "Рома" фаворит, но шансы "Шахтера" выйти в 1/4 финала – 50 процентов. Где смотреть матч "Рома" – "Шахтер": расписание трансляций Перед матчем на Стадио Олимпико в проходе за трибунами играет живой оркестр, через композицию исполняя гимн Лиги чемпионов. В исполнении симфонических музыкантов, когда они в метре о тебя, звучит, конечно, завораживающе: