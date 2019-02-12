Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,06
30,6
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Где смотреть матч "Рома" – "Порту" в Лиге чемпионов

Вчера, 15:01

Список трансляций поединка 1/8 финала ЛЧ на ТВ и в интернете

Тренировка "Ромы" перед матчем
Тренировка "Ромы" перед матчем. Фото: AFP
Где смотреть матч "Рома" – "Порту" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2c3/af8/5c62c3af864a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2c3/af8/5c62c3af864a4.jpg Футбол Список трансляций поединка 1/8 финала ЛЧ на ТВ и в интернете

Во вторник, 12 февраля, на "Стадио Олимпико" в Риме состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" – "Порту". Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Рома" – "Порту".

Команды не так давно уже пересекались в еврокубках. В сезоне-2016/17 в борьбе за выход в групповой раунд Лиги чемпионов "Порту" оказался сильнее "Ромы" по сумме двух матчей – 1:1, 3:0.

В сегодняшнем противостоянии фаворит у букмекеров итальянский клуб. Котировки на победу "Ромы" – 2.10, на ничью – 3.40, на победу "Порту" – 3.75. А вот котировки на проход в следующий раунд ЛЧ равные – по 1.87.

Список трансляций матча "Рома" – "Порту" 1/8 финала Лиги чемпионов:

  • "Футбол 2", прямая трансляция
  • "Футбол 1" (повтор 13.02, 10.25)
  • "Футбол 2" (повтор 13.02, 19.45)
  • прямая видеотрансляция на oll.tv (в подписке)

Напомним, что в нынешнем розыгрыше плей-офф ЛЧ впервые в истории будет введена система видеопомощи арбитрам. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти пояснил, как будет применяться система VAR в Лиге чемпионов.

"Видеопомощники вмешиваются, только если видят явный фол в штрафной, за который надо назначать пенальти, или же четкое свидетельство, что нарушения не было и пенальти давать нельзя. Например, в случае игры рукой видеопомощник должен вмешаться, если явно видит, что футболист умышленно коснулся мяча ладонью или рукой", – заявил Розетти.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига чемпионов, где смотреть, Порту , Рома Италия

Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть матч "Рома" – "Порту" в Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Горбулин резко высказался о Зеленском-президенте

Лукашенко строит военные дороги к Украине: Беларусь запаниковала

Пенсионеров будут лишать пенсий: стало известно, в каких случаях

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 15:15

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Одноклубник высмеял одежду Александра Зинченко: "Я так одевался семь лет назад"

Сегодня, 10:37

Кевин де Брейне оценил внешний вид игроков "Манчестер Сити"

Герои-2009 10 лет спустя: как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА

Сегодня, 09:47

Триумф дончан остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости

Умер вратарь, совершивший лучший сэйв 20-го века после удара Пеле

Вчера, 12:38

Гордон Бэнкс со сборной Англии побеждал на чемпионате мира 1966 года

Василий Ломаченко познакомился с легендарным голливудским актером Микки Рурком

Вчера, 12:14

Украинский боксер побывал на неделе моды в Нью-Йорке

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Идеальный вес женщины (таблица)

Пришел весь район, пришла вся школа. Как в Москве хоронили Децла