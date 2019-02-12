Где смотреть матч "Рома" – "Порту" в Лиге чемпионов

Список трансляций поединка 1/8 финала ЛЧ на ТВ и в интернете

Тренировка "Ромы" перед матчем. Фото: AFP

Где смотреть матч "Рома" – "Порту" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2c3/af8/5c62c3af864a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2c3/af8/5c62c3af864a4.jpg 2019-02-12T15:01:00+02:00 Футбол Список трансляций поединка 1/8 финала ЛЧ на ТВ и в интернете

Во вторник, 12 февраля, на "Стадио Олимпико" в Риме состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" – "Порту". Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Рома" – "Порту".

Команды не так давно уже пересекались в еврокубках. В сезоне-2016/17 в борьбе за выход в групповой раунд Лиги чемпионов "Порту" оказался сильнее "Ромы" по сумме двух матчей – 1:1, 3:0.

В сегодняшнем противостоянии фаворит у букмекеров итальянский клуб. Котировки на победу "Ромы" – 2.10, на ничью – 3.40, на победу "Порту" – 3.75. А вот котировки на проход в следующий раунд ЛЧ равные – по 1.87.

Список трансляций матча "Рома" – "Порту" 1/8 финала Лиги чемпионов:

"Футбол 2", прямая трансляция

"Футбол 1" (повтор 13.02, 10.25)

"Футбол 2" (повтор 13.02, 19.45)

прямая видеотрансляция на oll.tv (в подписке)

Напомним, что в нынешнем розыгрыше плей-офф ЛЧ впервые в истории будет введена система видеопомощи арбитрам. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти пояснил, как будет применяться система VAR в Лиге чемпионов.

"Видеопомощники вмешиваются, только если видят явный фол в штрафной, за который надо назначать пенальти, или же четкое свидетельство, что нарушения не было и пенальти давать нельзя. Например, в случае игры рукой видеопомощник должен вмешаться, если явно видит, что футболист умышленно коснулся мяча ладонью или рукой", – заявил Розетти.

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