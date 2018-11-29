Где смотреть матч "Ворскла" – "Арсенал"

В четверг, 29 ноября, "Ворскла" сыграет с лондонским "Арсеналом" в пятом туре группового этапа Лиги Европы. И хотя фанаты полтавского клуба очень ждали именитого соперника на домашнем стадионе "Ворсклы", но по решению УЕФА матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Поединок начнется в 19:55, а следить за матчем "Ворскла" – "Арсенал" в виде текстового онлайна можно на нашем сайте.

Расписание трансляций матча "Ворскла" – "Арсенал":

текстовый онлайн "Ворскла" – "Арсенал"

канал "Футбол 1" в прямом эфире

сайт oll.tv (платно, в подписке)

канал "Футбол 2" 30 ноября в 10:45, повтор

канал "Футбол 1" 30 ноября в 16:55, повтор

канал "Футбол 1" 1 декабря в 13:15, повтор

канал "Футбол 2" 1 декабря в 22:25, повтор

"Арсенал" уже гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы, тогда как "Ворскла" еще сохраняет теоретические шансы туда попасть. Для этого нужно выигрывать оставшиеся матчи и уповать на потерю очков португальским "Спортингом".





N Команда И В Н П М О 1 АРСЕНАЛ 4 3 1 0 8-2 10 2 СПОРТИНГ СПОРТИНГ 4 2 1 1 4-2 7 3 ВОРСКЛА ВОРСКЛА 4 1 0 3 4-7 3 4 КАРАБАХ КАРАБАХ 4 1 0 3 1-6 3

Отметим, что букмекеры считают гостей фаворитами поединка. Так, коэффициент на победу "Арсенала" составляет 1.73, тогда как на победу "Ворсклы" можно сделать с коэффициентом 5.30, а на ничью – 3.70. Также эксперты прогнозируют небольшое количество забитых мячей: котировка на "меньше 2,5 голов" равна 1.80, а на "больше 2,5 голов" – 2.10.