Где смотреть матч "Ворскла" – "Арсенал"
Поединок Лиги Европы пройдет в Киеве: расписание трансляций на ТВ и в интернете
В четверг, 29 ноября, "Ворскла" сыграет с лондонским "Арсеналом" в пятом туре группового этапа Лиги Европы. И хотя фанаты полтавского клуба очень ждали именитого соперника на домашнем стадионе "Ворсклы", но по решению УЕФА матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Поединок начнется в 19:55, а следить за матчем "Ворскла" – "Арсенал" в виде текстового онлайна можно на нашем сайте.
Расписание трансляций матча "Ворскла" – "Арсенал":
- текстовый онлайн "Ворскла" – "Арсенал"
- канал "Футбол 1" в прямом эфире
- сайт oll.tv (платно, в подписке)
- канал "Футбол 2" 30 ноября в 10:45, повтор
- канал "Футбол 1" 30 ноября в 16:55, повтор
- канал "Футбол 1" 1 декабря в 13:15, повтор
- канал "Футбол 2" 1 декабря в 22:25, повтор
"Арсенал" уже гарантировал себе место в плей-офф Лиги Европы, тогда как "Ворскла" еще сохраняет теоретические шансы туда попасть. Для этого нужно выигрывать оставшиеся матчи и уповать на потерю очков португальским "Спортингом".
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АРСЕНАЛ
|4
|3
|1
|0
|8-2
|10
|2
|СПОРТИНГ
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|3
|ВОРСКЛА
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|4
|КАРАБАХ
|4
|1
|0
|3
|1-6
|3
Отметим, что букмекеры считают гостей фаворитами поединка. Так, коэффициент на победу "Арсенала" составляет 1.73, тогда как на победу "Ворсклы" можно сделать с коэффициентом 5.30, а на ничью – 3.70. Также эксперты прогнозируют небольшое количество забитых мячей: котировка на "меньше 2,5 голов" равна 1.80, а на "больше 2,5 голов" – 2.10.
Вы сейчас просматриваете новость "Где смотреть матч "Ворскла" – "Арсенал"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"