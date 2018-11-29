Онлайн матча Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал": игра началась – 0:0

Сегодня, 19:56

Поединок 5-го тура группового раунда УЕФА перенесен из Полтавы в Киев

В первом туре &quot;Арсенал&quot; обыграл &quot;Ворсклу&quot; - 4:2. Фото AFP
В первом туре "Арсенал" обыграл "Ворсклу" - 4:2. Фото AFP

Сегодня состоятся матчи 5-го тура Лиги Европы, в том числе – многострадальный поединок "Ворскла" – "Арсенал" (Лондон), который должен был пройти в Полтаве, но 27 ноября поздним вечером по решению специальной комиссии УЕФА, составленной из высших руководителей Союза, был перенесен в Киев на НСК "Олимпийский". Это создало большие проблемы для "Арсенала" и просто колоссальные проблемы для "Ворсклы".

ОНЛАЙН МАТЧА "ВОРСКЛА" – "АРСЕНАЛ"

3 мин. Хитрый розыгрыш штрафного: Ребенок с фланга забросил на ближний угол на ход Коломойцу в свободную зону, тот оторвался от опекуна, но не смог как следует пробить по воротам.

2 мин. Травму получил Скляр. Пауза в игре.

1 мин. Поехали!

Появились стартовые составы команд.

"Ворскла": Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур – Сапай, Скляр, Шарпар, Ребенок – Кулач, Коломоец.

Запасные: Ткаченко, Сергийчук, Мысык, Карека, Чижов, Сакив, Кане.

"Арсенал": Чех – Лихштайнер, Дженкинсон, Холдинг, Майтленд-Найлс – Гендузи, Рэмзи, Эльнени – Уиллок, Нкетиа, Смит-Роу.

"УЕФА сожалеет о неудобствах для болельщиков и "Ворсклы", связанных с переносом матча", – говорится на сайте УЕФА.

Прямая трансляция матча начнется в 19:50 на "Футбол-1". Фаворит встречи, по версии европейских букмекеров, – "Арсенал" (коэффициент на победу – 1,67). Победа "Ворсклы" оценивается в 5,25.

Лондонцы уже гарантировали себе место в 1/16 финала, за два тура до финиша сформировав отрыв от "Ворсклы" и "Карабаха" в семь очков, поэтому "Арсенал" привез в Киев группу молодых футболистов.

"Мы понимаем, насколько это несправедливо по отношению к Полтаве. И мы до последнего собирались играть в Полтаве, ждали, тренировку сегодня провели в Лондоне. Но пришлось лететь в Киев. Это тоже Украина. И тут тоже холодно", – заявил перед игрой "Ворскла" – "Арсенал" тренер гостей Унаи Эмери.
Лига Европы, Арсенал Лондон, Ворскла Полтава

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Сегодня|Спорт

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