Где смотреть матч "Ювентус" – "Атлетико" в Лиге чемпионов
Список трансляций ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете
В лиге чемпионов проходят ответные матчи 1/8 финала. Сегодня определится еще один участник четвертьфинала. Им станет счастливчик пары "Ювентус" – "Атлетико". Встреча этих команд пройдет в Турине на "Ювентус Стэдиум", начало – в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте уже доступна онлайн трансляция "Ювентус" – "Атлетико", также встречу в прямом эфире покажут на ТВ и в интернете.
Беспроигрышная серия "Атлетико" против итальянских клубов длится 10 матчей (8 побед и 2 ничьих). "Атлетико" не знает поражений от итальянцев с тех пор, как уступил "Удинезе" 0:2 в гостях на групповом этапе Лиги Европы-2011/12.
Это будет четвертая встреча между командами. Две победы одержал "Атлетико", еще одна встреча завершилась нулевой ничьей. Разница забитых и пропущенных мячей 3:0 в пользу испанцев. Распечатать ворота "матрасников" попробует новый лидер атак "Ювентуса" Криштиану Роналду. В предыдущих 32 матчах против "Атлетико" португалец наколотил 23 мяча, но было это в форме "Реала".
Букмекеры считают "Ювентус" безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Массимилиано Аллегри – 1.70, на ничью – 3.80, на победу "Атлетико" – 5.25. Правда, больше шансов выйти в следующий раунд, по мнению букмекеров, уже у подопечных Диего Симеоне – 1.28 против 3.40.
Смотреть матч "Ювентус" – "Атлетико":
Футбол-1, Live
Футбол-2, среда, 09:10 (повтор)
Футбол-1, среда, 16:50 (повтор)
Футбол-2, четверг, 00:25 (повтор)
Футбол-2, четверг, 06:45 (повтор)
Футбол-1, четверг, 13:10 (повтор)
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