Где смотреть матч "Ювентус" – "Атлетико" в Лиге чемпионов

Список трансляций ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Фото: AFP

Где смотреть матч "Ювентус" – "Атлетико" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7f2/ea7/5c87f2ea76bae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7f2/ea7/5c87f2ea76bae.jpg 2019-03-12T19:58:00+02:00 Футбол Список трансляций ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

В лиге чемпионов проходят ответные матчи 1/8 финала. Сегодня определится еще один участник четвертьфинала. Им станет счастливчик пары "Ювентус" – "Атлетико". Встреча этих команд пройдет в Турине на "Ювентус Стэдиум", начало – в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте уже доступна онлайн трансляция "Ювентус" – "Атлетико", также встречу в прямом эфире покажут на ТВ и в интернете.

Беспроигрышная серия "Атлетико" против итальянских клубов длится 10 матчей (8 побед и 2 ничьих). "Атлетико" не знает поражений от итальянцев с тех пор, как уступил "Удинезе" 0:2 в гостях на групповом этапе Лиги Европы-2011/12.

Это будет четвертая встреча между командами. Две победы одержал "Атлетико", еще одна встреча завершилась нулевой ничьей. Разница забитых и пропущенных мячей 3:0 в пользу испанцев. Распечатать ворота "матрасников" попробует новый лидер атак "Ювентуса" Криштиану Роналду. В предыдущих 32 матчах против "Атлетико" португалец наколотил 23 мяча, но было это в форме "Реала".

Букмекеры считают "Ювентус" безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Массимилиано Аллегри – 1.70, на ничью – 3.80, на победу "Атлетико" – 5.25. Правда, больше шансов выйти в следующий раунд, по мнению букмекеров, уже у подопечных Диего Симеоне – 1.28 против 3.40.

Смотреть матч "Ювентус" – "Атлетико":

Футбол-1, Live

Футбол-2, среда, 09:10 (повтор)

Футбол-1, среда, 16:50 (повтор)

Футбол-2, четверг, 00:25 (повтор)

Футбол-2, четверг, 06:45 (повтор)

Футбол-1, четверг, 13:10 (повтор)

Oll.tv (в подписке)

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть матч "Ювентус" – "Атлетико" в Лиге чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.