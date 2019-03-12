Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Онлайн ответного матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Атлетико"

Сегодня, 15:21

Текстовая трансляция ответной встречи 1/8 финала в Турине с обзором всех голов

Онлайн ответного матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Атлетико" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b2/2bb/5c87b22bb4be7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b2/2bb/5c87b22bb4be7.png Футбол Текстовая трансляция ответной встречи 1/8 финала в Турине с обзором всех голов

Во вторник, 12 марта, в Турине на "Ювентус Стэдиум" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов: лидер чемпионата Италии "Ювентус" встретится со второй командой испанской Примеры "Атлетико" из Мадрида. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. На сайте segodnya.ua будет доступна онлайн трансляций поединка с видео голов и описанием всех опасных моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ЮВЕНТУС" – "АТЛЕТИКО" – 0:0

В первом матче "Атлетико" на домашней арене всухую обыграл "Ювентус" со счетом 2:0. Тогда голами отметились Рауль Хименес и Диего Годин. После встречи Криштиану Роналду, освистываемый мадридскими фанатами, напомним всем, что у него пять побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" – ноль. Кстати, португалец в главном еврокубковом турнире наколотил 121 гол, но в составе туринцев забил пока только однажды.

Кадровые проблемы перед матчем "Ювентус" – "Атлетико":

В ответной встрече не смогут сыграть дисквалифицированные Алекс Сандро у "Ювентуса" и игроки "Атлетико" Диего Коста и Томас. Не смогут помочь своим командам "матрасники" Люка Эрнандес и Филипе Луис, а также туринцы Сами Хедира, Андреа Бардзальи, Маттия Де Шильо и Дуглас Коста.

Официальный сайт УЕФА дает такой ориентировочный состав на матч:

"Ювентус": Щенсны; Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола; Джан, Пьянич, Матюйди; Бернардески, Манджукич, Роналду

"Атлетико": Облак; Ариас, Хименес, Годин, Хуанфран; Коке, Родриго, Сауль, Лемар; Гризманн, Мората

Букмекеры о матче "Ювентус" – "Атлетико":

Букмекеры считают "Ювентус" безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Массимилиано Аллегри – 1.70, на ничью – 3.80, на победу "Атлетико" – 5.25. Правда, больше шансов выйти в следующий раунд, по мнению букмекеров, уже у подопечных Диего Симеоне – 1.28 против 3.40.

В параллельном матче состоится украинское дерби – команда Александра Зинченко "Манчестер Сити" встретится с коллективом Евгения Коноплянки "Шальке". В первом матче аннличане одержали волевую победу благодаря голам на последних минутах. Смотреть "Манчестер Сити" – "Шальке" онлайн можно с помощью текстовой трансляции на сайте segodnya.ua

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига чемпионов, онлайн, Атлетико Мадрид, Ювентус Турин

Вы сейчас просматриваете новость " Онлайн ответного матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Атлетико"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Онлайн "украинского дерби" в Лиге чемпионов: "Манчестер Сити" – "Шальке"

Сегодня, 10:33

Текстовый онлайн поединка команды Зинченко против клуба Коноплянки с яркими фото со стадиона и видеоповторами голов

Зидан отказался возвращаться в "Реал" и рассматривает предложение от "Ювентуса"

Вчера, 19:32

Испанский гранд недоволен нынешним рулевым команды Сантьяго Солари

"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти

10 марта, 12:00

Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь

Аутсайдер для Раньери и другие матчи 27-го тура чемпионата Италии

10 марта, 23:31

Расписание, результаты и трансляции поединков тура в итальянской Серии А

А вот и не Моуринью: "Реал" может возглавить друг Андрея Шевченко

9 марта, 13:48

До конца сезона "сливочных", опозорившихся в Лиге чемпионов, хотят доверить голландцу Кларенсу Зеедорфу

"Снова стали посмешищем для Европы": ультрас "ПСЖ" написали жесткое письмо футболистам

9 марта, 12:46

Фанаты призвали футболистов "обзавестись яйцами" и назвали их "наемниками", которые думают только о зарплате

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

Скандал на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске

Подводные камни установки счетчика

В шею врос крестик: в Москве нашли девочку-"маугли"

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

В сети сообщили о гибели на Донбассе курсантов из России
Загрузка...

Российскую красавицу из UFC изуродовали во время боя

Вчера, 17:27

Яне Куницкой сломали нос, но она все равно победила Мерион Рено

"Шахтер" и "Динамо" громят соперников: результаты всех матчей 21 тура чемпионата Украины

10 марта, 20:40

"Шахтер" в Харькове уничтожил "Карпаты" и сделал подарок Фонсеке, а киевляне после 0:3 в Англии победили "Арсенал" 4:0

"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти

10 марта, 12:00

Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь

Победа номер 17: как Тарас Шелестюк избивал мексиканца Мартинеса

10 марта, 09:49

Бронзовый призер Олимпиады-2012 сохранил свой непобедимый статус, выиграв все раунды боя в Калифорнии

Зинченко привез гол, но судья помог ему уйти в отрыв от "Ливерпуля": обзор матча "МанСити" – "Уотфорд"

10 марта, 09:26

Команда украинца обыграла соперника при помощи мяча, забитого из офсайда. А сам Зинченко допустил ляп в обороне

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП