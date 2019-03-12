Онлайн ответного матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Атлетико"

Текстовая трансляция ответной встречи 1/8 финала в Турине с обзором всех голов

Онлайн ответного матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Атлетико" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b2/2bb/5c87b22bb4be7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b2/2bb/5c87b22bb4be7.png 2019-03-12T15:21:00+02:00 Футбол Текстовая трансляция ответной встречи 1/8 финала в Турине с обзором всех голов

Во вторник, 12 марта, в Турине на "Ювентус Стэдиум" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов: лидер чемпионата Италии "Ювентус" встретится со второй командой испанской Примеры "Атлетико" из Мадрида. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. На сайте segodnya.ua будет доступна онлайн трансляций поединка с видео голов и описанием всех опасных моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ЮВЕНТУС" – "АТЛЕТИКО" – 0:0

В первом матче "Атлетико" на домашней арене всухую обыграл "Ювентус" со счетом 2:0. Тогда голами отметились Рауль Хименес и Диего Годин. После встречи Криштиану Роналду, освистываемый мадридскими фанатами, напомним всем, что у него пять побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" – ноль. Кстати, португалец в главном еврокубковом турнире наколотил 121 гол, но в составе туринцев забил пока только однажды.

Кадровые проблемы перед матчем "Ювентус" – "Атлетико":

В ответной встрече не смогут сыграть дисквалифицированные Алекс Сандро у "Ювентуса" и игроки "Атлетико" Диего Коста и Томас. Не смогут помочь своим командам "матрасники" Люка Эрнандес и Филипе Луис, а также туринцы Сами Хедира, Андреа Бардзальи, Маттия Де Шильо и Дуглас Коста.

Официальный сайт УЕФА дает такой ориентировочный состав на матч:

"Ювентус": Щенсны; Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола; Джан, Пьянич, Матюйди; Бернардески, Манджукич, Роналду

"Атлетико": Облак; Ариас, Хименес, Годин, Хуанфран; Коке, Родриго, Сауль, Лемар; Гризманн, Мората

Букмекеры о матче "Ювентус" – "Атлетико":

Букмекеры считают "Ювентус" безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Массимилиано Аллегри – 1.70, на ничью – 3.80, на победу "Атлетико" – 5.25. Правда, больше шансов выйти в следующий раунд, по мнению букмекеров, уже у подопечных Диего Симеоне – 1.28 против 3.40.

В параллельном матче состоится украинское дерби – команда Александра Зинченко "Манчестер Сити" встретится с коллективом Евгения Коноплянки "Шальке". В первом матче аннличане одержали волевую победу благодаря голам на последних минутах. Смотреть "Манчестер Сити" – "Шальке" онлайн можно с помощью текстовой трансляции на сайте segodnya.ua

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Онлайн ответного матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Атлетико"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.