Где смотреть матч за Суперкубок Англии "Челси" – "Манчестер Сити"

В воскресенье, 5 августа, состоится 96-й розыгрыш Суперкубка Англии. В нем встретятся победитель Премьер-лиги "Манчестер Сити" и обладатель Кубка Англии "Челси". Матч пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Интересно, что за всю историю турнира "Челси" и "Манчестер Сити" по четыре раза выигрывали Суперкубок Англии.

В сегодняшнем матче букмекеры считают "горожан" фаворитами встречи. Котировки на выигрыш трофея "МанСити" – 1.55, "Челси" – 2.35.

Трансляция матча "Челси" – "Манчестер Сити" на спутниковых каналах:

6'Eren (Дания)

beIn Sports France 1

beIn Sports Mena 1

beIn Sports Mena 11

BT Sport 1

Diema Sport 2

Digi Sport 1 (Словакия)

Eleven Sports 1 (Бельгия)

Eleven Sports 1 (Польша)

Матч ТВ (Россия)

Матч Футбол 1 (Россия)

Sport 1 (Израиль)

Sport TV2 (Португалия)

SportKlub 1 (Хорватия)

SportKlub 1 (Черногория)

SportKlub 1 (Сербия)

SportKlub 1 (Словения)

Varzish (Таджикистан)

Viasat 4 (Норвегия)

Viasat Jalkapallo (Финляндия)

Вчера был разыгран Суперкубок Франции. В битве за трофей сошлись "Пари Сен-Жермен" и "Монако". Парижане разгромили монегасков со счетом – 4:0, дубль на счету Анхеля Ди Марии.

Напомним, что в Украине 21 июля прошел матч за Суперкубок. В Одессе "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" – 1:0 и в седьмой раз забрало трофей.