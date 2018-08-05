Где смотреть матч за Суперкубок Англии "Челси" – "Манчестер Сити"
Список трансляций первого поединка нового английского сезона
В воскресенье, 5 августа, состоится 96-й розыгрыш Суперкубка Англии. В нем встретятся победитель Премьер-лиги "Манчестер Сити" и обладатель Кубка Англии "Челси". Матч пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.
Интересно, что за всю историю турнира "Челси" и "Манчестер Сити" по четыре раза выигрывали Суперкубок Англии.
В сегодняшнем матче букмекеры считают "горожан" фаворитами встречи. Котировки на выигрыш трофея "МанСити" – 1.55, "Челси" – 2.35.
Трансляция матча "Челси" – "Манчестер Сити" на спутниковых каналах:
6'Eren (Дания)
beIn Sports France 1
beIn Sports Mena 1
beIn Sports Mena 11
BT Sport 1
Diema Sport 2
Digi Sport 1 (Словакия)
Eleven Sports 1 (Бельгия)
Eleven Sports 1 (Польша)
Матч ТВ (Россия)
Матч Футбол 1 (Россия)
Sport 1 (Израиль)
Sport TV2 (Португалия)
SportKlub 1 (Хорватия)
SportKlub 1 (Черногория)
SportKlub 1 (Сербия)
SportKlub 1 (Словения)
Varzish (Таджикистан)
Viasat 4 (Норвегия)
Viasat Jalkapallo (Финляндия)
Вчера был разыгран Суперкубок Франции. В битве за трофей сошлись "Пари Сен-Жермен" и "Монако". Парижане разгромили монегасков со счетом – 4:0, дубль на счету Анхеля Ди Марии.
Напомним, что в Украине 21 июля прошел матч за Суперкубок. В Одессе "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" – 1:0 и в седьмой раз забрало трофей.
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