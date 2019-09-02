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Генрих Мхитарян близок к переходу в команду Паулу Фонсеки

2 сентября, 11:14

Итальянский клуб намерен подписать армянского полузащитника

Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян / Фото: Reuters

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в Twitter сообщил, что полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян близок к переходу в итальянскую "Рому", которую тренирует экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

Мхитарян перешел в "Арсенал" в январе 2018 года из "Манчестер Юнайтед". Его трансфер обошелся "канонирам" в 34 млн евро. В текущем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 3 матчах на клубном уровне. Результативными действиями он не отметился. Контракт армянина с лондонским клубом рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет 25 млн евро.

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Ранее Мхитарян выступал за "Пюник", донецкие "Металлург" и "Шахтер", а также дортмундскую "Боруссию". В составе национальной команды Армении он провел 84 матча. На его счету 27 забитых мячей.

Напомним, что во время межсезонья экс-футболист "Шахтера" обвенчался в Италии. Генрих Мхитарян женился на дочери бизнесмена Бетти Варданян. Церемония бракосочетания Генриха и Бетти прошла в армянской церкви на острове Святого Лазаря недалеко от Венеции.

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Напомним, что недавно Мхитарян очутился в центре политического скандала. Футболист отказался ехать в Баку на финал Лиги Европы из соображений безопасности.  В итоге "Челси" разгромил "Арсенал" со счетом – 4:1:

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чемпионат Италии Арсенал Лондон Генрих Мхитарян Рома Италия

Источник: Championat.ru

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