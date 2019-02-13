Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Герои-2009 10 лет спустя: как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА

Сегодня, 09:47

Триумф дончан остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости

"Шахтер" с Кубком УЕФА. Фото А. Дудуш
"Шахтер" с Кубком УЕФА. Фото А. Дудуш.
Герои-2009 10 лет спустя: как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3ca/174/5c63ca174e615.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3ca/174/5c63ca174e615.jpg Футбол Триумф дончан остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости

В четверг наши "Шахтер" и "Динамо" стартуют в плей-офф юбилейной Лиги Европы. В первых матчах 1/16 финала сыграют с "Айнтрахтом" и "Олимпиакосом". Символично: десять лет назад в противостоянии с другим немецким клубом - "Вердером" - "Шахтер" стал обладателем последнего Кубка УЕФА. Турнир после этого был переименован в Лигу Европы, а тот триумф дончан так и остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости. Давайте посмотрим, как сложилась судьба героев.

Десять лет назад многие из той команды, которая поднимала над головой Кубок УЕФА, ходили в молодых и перспективных. Средний возраст основы "Шахтера", вышедшей на поле стамбульского "Шюкрю Сарачоглу" против "Вердера", составил юные для такого события, как финал евротурнира, 23,7 года. Самым старым в свои 29 был Мариуш Левандовски, самым молодым — 19-летний Виллиан. 

Польский хавбек, кстати, первым повесил бутсы на гвоздь. Уже потом за ним последовали Игор Дуляй и Разван Рац. На этом — все! Остальные продолжают выступать, и большинство — на самом высоком уровне. А у "Вердера" из основы уже шестеро давно на пенсии,  и лишь Месут Озил из лондонского "Арсенала" на слуху.  

ТРАМПЛИН. Первой ласточкой, упорхнувшей из золотого состава, стал Дмитрий Чигринский. И сразу в "Барселону". Что интересно, на момент первого матча 1/16-й Диму оценивали лишь в 6 млн евро, после финала его ценник на Transfermarkt возрос вдвое, а каталонцы купили его и вовсе за 25! К сожалению, украинец не смог сделать карьеру в команде Гвардиолы,
 после чего вернулся в Донецк, потом перешел в "Днепр" и в конце концов очутился в греческом АЕКе. В стране эллинов его называют сильнейшим защитником чемпионата, но только тогда, когда он не травмирован. А травмы Чигринского мучают регулярно.

Побили трансферный рекорд украинца Виллиан и Фернандиньо. Через несколько лет первый за 35 млн евро уехал в "Анжи", а второй за 40 млн в "Манчестер Сити". Оба сейчас успешно выступают в АПЛ. Виллиан за "Челси", Фернандиньо в "Сити" и дослужился до капитана, без которого не представляет своей команды все тот же Гвардиола.

Автор первого гола в финале — Луис Адриано — вначале уехал в "Милан", а сейчас играет в московском "Спартака". В целом, тот состав "Шахтера" принес на трансферах 125 млн евро. Даже те, кто не играл ключевой роли, были проданы за хорошие деньги. В частности, два украинских форварда — Гладкий и Селезнев, уехавшие в "Днепр" (за 7 млн и 5 млн евро). Оба сейчас выступают за рубежом. Гладкий представляет турецкий "Адана Демирспор", Селезнев не так давно перешел в испанскую "Малагу", которую пытается вывести из Сегунды в Примеру.

ВЕТЕРАНЫ. Были и те, кто надолго связал свою судьбу с "Шахтером". Любопытно, но это все игроки оборонительного амплуа. Наибольший след оставил капитан Дарио Срна. Он наиграл за клуб рекордные 536 матчей, а его 33-й номер после его ухода вывели из обращения. Сейчас хорват продолжает карьеру в итальянской Серии А за "Кальяри", где, несмотря на 36 лет, твердый игрок основы. В 35 лет покинул донецкий клуб Александр Кучер, выступает за "Кайсериспор".


 
Единственный же из того состава, кто и сейчас играет в "Шахтере", вратарь Андрей Пятов. Продолжает быть номером один и при Пауло Фонсеке в свои 34. На его счету пока 410 игр за "горняков".

Левый защитник Разван Рац отдал "Шахтеру" ровно десять лет. Потом были "Вест Хэм", "Райо Вальекано", ПАОК, "Тимишоара" — и завершение карьеры. Собирается открыть футбольную Академию в своем родном городе Слатине. На данный момент получает разрешительную документацию, параллельно выступая экспертом на телевидении.

Мариуш Левандовски, повесив бутсы, стал тренером. Ровно год был наставником "Заглембе", ушел, заняв 9-е место в чемпионате Польши. В конце января Левандовски побывал в гостях у "горняков" на сборе в Турции и договорился о стажировке у Паулу Фонсеки.

А вот Игор Дуляй уже несколько сезонов работает в тренерском штабе "Шахтера". "Мне повезло, — признался недавно серб "Сегодня". — Многие готовы заплатить, чтобы поработать с Фонсекой, а я уже третий год рядом с ним: в будущем мне это очень поможет".

ОТ США ДО КИТАЯ. Автор победного гола в финале с "Вердером" — Жадсон — в 2012 вернулся на родину, в "Сан-Паулу". Потом у него был Китай, а сейчас 35-летний бразилец выступает за "Коринтианс". Илсиньо — в американской МЛС за "Филадельфию Юнион". А боливиец Марсело Морено — во второй лиге Китая за "Вухан Залл".

Коуч Мирча Луческу после "Шахтера" уехал в "Зенит", но третье место питерцев вынудило стороны прекратить сотрудничество. Румынский тренер вскоре возглавил сборную Турции, проработал с ней два года, а в этот понедельник был уволен. Его помощник Александр Спиридон после работы с Мирчей в Петербурге решил пойти своим путем и стал главным тренером сборной Молдовы. Сейчас готовит команду к отбору на Евро-2020.

ПУТЬ К ТРОФЕЮ

"ШАХТЕР" В ПЛЕЙ-ОФФ КУБКА УЕФА 2009

1/16 финала
Шахтер — Тоттенхэм – 2:0
Селезнев 78, Жадсон 88
Тоттенхэм — Шахтер – 1:1
Дос Сантос 55 — Фернандиньо 86

1/8 финала
ЦСКА М — Шахтер – 1:0 
В. Лав 50 пен
Шахтер — ЦСКА М – 2:0
Фернандиньо 54 пен, Адриано 71

1/4 финала
Шахтер — Марсель – 2:0
Хюбшман 39, Жадсон 65 
Марсель – Шахтер – 1:2
Бен-Арфа 43 — Фернандиньо 30, Адриано 90

1/2 финала
Динамо К — Шахтер – 1:1
Чигринский 22 авт — Фернандиньо 68
Шахтер — Динамо К – 2:1
Жадсон 17, Илсиньо 89 — Бангура 47

Финал. Стамбул
Шахтер — Вердер – 2:1 д. в.
Адриано 25, Жадсон 97 — Налдо 35

ТРОФЕЙ НА РЕНТГЕНЕ ЗАСВЕТИЛСЯ ЖЕЛТО-ГОЛУБЫМ
На следующий день после той исторической для украинского футбола победы корреспондент "Сегодня" стал свидетелем любопытной картины в аэропорту Стамбула. Завоеванный накануне кубок УЕФА возвращавшиеся домой "горняки" привезли в специальном закрытом контейнере. И когда трофей наряду с другим багажом пропускали по транспортерной ленте через рентген, оказалось, что в его лучах он светится цветами украинского флага: подставка — голубым, а сам кубок — желтым. Ну, разве не знамение? Тогда на это чудо оптики сбежалась посмотреть половина аэропорта.  

АНАЛОГИИ КУЕФА-2009 И ЛЕ-2019
Если 10 лет назад "горняки" завершали поход за еврокубком поединком с немецким клубом, то сейчас — наоборот, начинают свою новую кампанию в Лиге Европы с представителем Бундеслиги. Впрочем, на этом аналогии не заканчиваются. Ныне, как и в 2009 году, "горняки" попали в Лигу Европы, заняв третье место в своей группе ЛЧ. В которой, как и тогда, победила команда Пепа Гвардиолы (тогда — "Барселона", сейчас — "МанСити"). По ходу плей-офф соперник из России "Шахтеру" на этот раз попасться не может, УЕФА при жеребьевках нынче разводит клубы из Украины и РФ, зато вновь могут повстречаться и английский, и французский клубы, и киевское "Динамо". От украинского полуфинала в Лиге Европы-2018/19 мы бы не отказались! 

Напомним, что 14 февраля "Шахтер" проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта". Ранее "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, кубок уефа, Шахтер Донецк

Вы сейчас просматриваете новость " Герои-2009 10 лет спустя: как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Андрей Лапченко

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

Пенсионеров будут лишать пенсий: стало известно, в каких случаях

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

Как будут выбирать президента жители ОРДЛО

Хацкевич: «Мы должны выдерживать концентрацию весь матч»

Маркл устроила из-за детей Кейт Миддлтон истерик - СМИ
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 15:15

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Одноклубник высмеял одежду Александра Зинченко: "Я так одевался семь лет назад"

Сегодня, 10:37

Кевин де Брейне оценил внешний вид игроков "Манчестер Сити"

Герои-2009 10 лет спустя: как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА

Сегодня, 09:47

Триумф дончан остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости

Умер вратарь, совершивший лучший сэйв 20-го века после удара Пеле

Вчера, 12:38

Гордон Бэнкс со сборной Англии побеждал на чемпионате мира 1966 года

Василий Ломаченко познакомился с легендарным голливудским актером Микки Рурком

Вчера, 12:14

Украинский боксер побывал на неделе моды в Нью-Йорке

Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

Путин будет считаться: США озвучили жесткий план подавления РФ

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?