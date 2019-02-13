Герои-2009 10 лет спустя: как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА

Триумф дончан остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости

"Шахтер" с Кубком УЕФА. Фото А. Дудуш.

Герои-2009 10 лет спустя: как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА Андрей Лапченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3ca/174/5c63ca174e615.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3ca/174/5c63ca174e615.jpg 2019-02-13T09:47:00+02:00 Футбол Триумф дончан остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости

В четверг наши "Шахтер" и "Динамо" стартуют в плей-офф юбилейной Лиги Европы. В первых матчах 1/16 финала сыграют с "Айнтрахтом" и "Олимпиакосом". Символично: десять лет назад в противостоянии с другим немецким клубом - "Вердером" - "Шахтер" стал обладателем последнего Кубка УЕФА. Турнир после этого был переименован в Лигу Европы, а тот триумф дончан так и остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости. Давайте посмотрим, как сложилась судьба героев.



Десять лет назад многие из той команды, которая поднимала над головой Кубок УЕФА, ходили в молодых и перспективных. Средний возраст основы "Шахтера", вышедшей на поле стамбульского "Шюкрю Сарачоглу" против "Вердера", составил юные для такого события, как финал евротурнира, 23,7 года. Самым старым в свои 29 был Мариуш Левандовски, самым молодым — 19-летний Виллиан.



Польский хавбек, кстати, первым повесил бутсы на гвоздь. Уже потом за ним последовали Игор Дуляй и Разван Рац. На этом — все! Остальные продолжают выступать, и большинство — на самом высоком уровне. А у "Вердера" из основы уже шестеро давно на пенсии, и лишь Месут Озил из лондонского "Арсенала" на слуху.



ТРАМПЛИН. Первой ласточкой, упорхнувшей из золотого состава, стал Дмитрий Чигринский. И сразу в "Барселону". Что интересно, на момент первого матча 1/16-й Диму оценивали лишь в 6 млн евро, после финала его ценник на Transfermarkt возрос вдвое, а каталонцы купили его и вовсе за 25! К сожалению, украинец не смог сделать карьеру в команде Гвардиолы,

после чего вернулся в Донецк, потом перешел в "Днепр" и в конце концов очутился в греческом АЕКе. В стране эллинов его называют сильнейшим защитником чемпионата, но только тогда, когда он не травмирован. А травмы Чигринского мучают регулярно.



Побили трансферный рекорд украинца Виллиан и Фернандиньо. Через несколько лет первый за 35 млн евро уехал в "Анжи", а второй за 40 млн в "Манчестер Сити". Оба сейчас успешно выступают в АПЛ. Виллиан за "Челси", Фернандиньо в "Сити" и дослужился до капитана, без которого не представляет своей команды все тот же Гвардиола.



Автор первого гола в финале — Луис Адриано — вначале уехал в "Милан", а сейчас играет в московском "Спартака". В целом, тот состав "Шахтера" принес на трансферах 125 млн евро. Даже те, кто не играл ключевой роли, были проданы за хорошие деньги. В частности, два украинских форварда — Гладкий и Селезнев, уехавшие в "Днепр" (за 7 млн и 5 млн евро). Оба сейчас выступают за рубежом. Гладкий представляет турецкий "Адана Демирспор", Селезнев не так давно перешел в испанскую "Малагу", которую пытается вывести из Сегунды в Примеру.



ВЕТЕРАНЫ. Были и те, кто надолго связал свою судьбу с "Шахтером". Любопытно, но это все игроки оборонительного амплуа. Наибольший след оставил капитан Дарио Срна. Он наиграл за клуб рекордные 536 матчей, а его 33-й номер после его ухода вывели из обращения. Сейчас хорват продолжает карьеру в итальянской Серии А за "Кальяри", где, несмотря на 36 лет, твердый игрок основы. В 35 лет покинул донецкий клуб Александр Кучер, выступает за "Кайсериспор".





Единственный же из того состава, кто и сейчас играет в "Шахтере", вратарь Андрей Пятов. Продолжает быть номером один и при Пауло Фонсеке в свои 34. На его счету пока 410 игр за "горняков".



Левый защитник Разван Рац отдал "Шахтеру" ровно десять лет. Потом были "Вест Хэм", "Райо Вальекано", ПАОК, "Тимишоара" — и завершение карьеры. Собирается открыть футбольную Академию в своем родном городе Слатине. На данный момент получает разрешительную документацию, параллельно выступая экспертом на телевидении.



Мариуш Левандовски, повесив бутсы, стал тренером. Ровно год был наставником "Заглембе", ушел, заняв 9-е место в чемпионате Польши. В конце января Левандовски побывал в гостях у "горняков" на сборе в Турции и договорился о стажировке у Паулу Фонсеки.



А вот Игор Дуляй уже несколько сезонов работает в тренерском штабе "Шахтера". "Мне повезло, — признался недавно серб "Сегодня". — Многие готовы заплатить, чтобы поработать с Фонсекой, а я уже третий год рядом с ним: в будущем мне это очень поможет".



ОТ США ДО КИТАЯ. Автор победного гола в финале с "Вердером" — Жадсон — в 2012 вернулся на родину, в "Сан-Паулу". Потом у него был Китай, а сейчас 35-летний бразилец выступает за "Коринтианс". Илсиньо — в американской МЛС за "Филадельфию Юнион". А боливиец Марсело Морено — во второй лиге Китая за "Вухан Залл".



Коуч Мирча Луческу после "Шахтера" уехал в "Зенит", но третье место питерцев вынудило стороны прекратить сотрудничество. Румынский тренер вскоре возглавил сборную Турции, проработал с ней два года, а в этот понедельник был уволен. Его помощник Александр Спиридон после работы с Мирчей в Петербурге решил пойти своим путем и стал главным тренером сборной Молдовы. Сейчас готовит команду к отбору на Евро-2020.

ПУТЬ К ТРОФЕЮ

"ШАХТЕР" В ПЛЕЙ-ОФФ КУБКА УЕФА 2009

1/16 финала

Шахтер — Тоттенхэм – 2:0

Селезнев 78, Жадсон 88

Тоттенхэм — Шахтер – 1:1

Дос Сантос 55 — Фернандиньо 86

1/8 финала

ЦСКА М — Шахтер – 1:0

В. Лав 50 пен

Шахтер — ЦСКА М – 2:0

Фернандиньо 54 пен, Адриано 71

1/4 финала

Шахтер — Марсель – 2:0

Хюбшман 39, Жадсон 65

Марсель – Шахтер – 1:2

Бен-Арфа 43 — Фернандиньо 30, Адриано 90

1/2 финала

Динамо К — Шахтер – 1:1

Чигринский 22 авт — Фернандиньо 68

Шахтер — Динамо К – 2:1

Жадсон 17, Илсиньо 89 — Бангура 47

Финал. Стамбул

Шахтер — Вердер – 2:1 д. в.

Адриано 25, Жадсон 97 — Налдо 35

ТРОФЕЙ НА РЕНТГЕНЕ ЗАСВЕТИЛСЯ ЖЕЛТО-ГОЛУБЫМ

На следующий день после той исторической для украинского футбола победы корреспондент "Сегодня" стал свидетелем любопытной картины в аэропорту Стамбула. Завоеванный накануне кубок УЕФА возвращавшиеся домой "горняки" привезли в специальном закрытом контейнере. И когда трофей наряду с другим багажом пропускали по транспортерной ленте через рентген, оказалось, что в его лучах он светится цветами украинского флага: подставка — голубым, а сам кубок — желтым. Ну, разве не знамение? Тогда на это чудо оптики сбежалась посмотреть половина аэропорта.

АНАЛОГИИ КУЕФА-2009 И ЛЕ-2019

Если 10 лет назад "горняки" завершали поход за еврокубком поединком с немецким клубом, то сейчас — наоборот, начинают свою новую кампанию в Лиге Европы с представителем Бундеслиги. Впрочем, на этом аналогии не заканчиваются. Ныне, как и в 2009 году, "горняки" попали в Лигу Европы, заняв третье место в своей группе ЛЧ. В которой, как и тогда, победила команда Пепа Гвардиолы (тогда — "Барселона", сейчас — "МанСити"). По ходу плей-офф соперник из России "Шахтеру" на этот раз попасться не может, УЕФА при жеребьевках нынче разводит клубы из Украины и РФ, зато вновь могут повстречаться и английский, и французский клубы, и киевское "Динамо". От украинского полуфинала в Лиге Европы-2018/19 мы бы не отказались!

Напомним, что 14 февраля "Шахтер" проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта". Ранее "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.

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