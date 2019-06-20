Герой молодежного чемпионата мира Ефим Конопля: "Тренера обливали водой – кончилось шампанское"

Ефим Конопля в составе сборной Украины U20 стал чемпионом мира. Юный футболист – о фартовых носках капитана, итальянцах с сигаретами и расставании "золотой" команды

Ефим Конопля. Похож на Скоулза. И на своей позиции выделяет британцев. Фото Getty Images. Фото: Getty Images

Чемпион мира U20 Ефим Конопля, самый голевой распасовщик сборной Украины на мундиале, рассказал "Сегодня" о стоячих колумбийцах и итальянцах с сигаретами, о памятнике Лелеку и Болеку и о "рэпере" Корниенко, о том, как расставалась "золотая" команда.

Наследники Срны, Мораеса и Цыганкова: кем станут герои "золотой" сборной Украины U20

— Ефим, кто из соперников доставил нашей сборной больше всего хлопот?

— Конечно, Италия. Ну, мы этого и ждали от них: очень дисциплинированная команда, со звездным составом, многие их футболисты уже играют в Серии А. Это был матч до первой ошибки, и хорошо, что они ошиблись раньше, а мы этим воспользовались и удержали победный счет. Но после игры мы были выжатые, не было сил даже радоваться. А большего ждали от Колумбии. Когда мы разбирали их матчи, они казались такими реактивными, очень хорошими в работе с мячом. Хотя было видно, что в отборе работать не любят – как и все южноамериканские команды. А в игре с ними оказалось, что нападающий, который играл против меня, простоял весь первый тайм на бровке, а когда получал мяч, отыгрывал назад. Не бегал ни вперед, ни назад. И такая же ситуация была на противоположном фланге.

— Какой нефутбольный или околофутбольный момент на этом чемпионате запомнился?

— В Бельско-Бяла рядом с нашим отелем был памятник Болеку и Лелеку, героям знаменитого польского мультсериала – как раз в этом городе находится студия, где его делали. Ну, мы всей командой на память возле этого памятника сфотографировались – все-таки мультфильмы про Болека и Лелека в детстве многие смотрели. Еще запомнилось сумасшедшее качество футбольных полей – и игровых, и тренировочных. Причем даже в каких-то селах, куда мы приезжали на тренировку, поляны везде были очень достойные. А, и еще момент: после игры с Италией выходим со стадиона к автобусам – их и наш парковались рядом. Итальянцы почти всей командой стоят у своего автобуса и курят: кто обычные сигареты, кто электронные. Мимо проходят их тренеры, доктора – ноль реакции. Хотя это для них привычное дело. Помню, еще в прошлом году на Евро их штрафовали в отеле за то, что они курили в номерах. И вообще итальянцы – самые противные: больших симулянтов и провокаторов трудно найти. А их тренеры с судьями себя ведут так, как будто те какие-то школьники.

— С кем-то из соперников обменялся на память футболками?

— Да ну, что вы. Нам же не по 20 комплектов формы на чемпионат выдавали. Одну папе с мамой на память привез, одну

- другу, одну себе оставил – вот и все.

— Говорят, что в каждой команде на фарт должен быть хотя бы один рыжий. Тебе тренеры или партнеры об этом во время ЧМ не напоминали?

— Подшучивали, конечно (с улыбкой). Говорили: "Конопля обязан быть в составе. Если он на поле, мы выиграем по-любому".

— А то, что ты похож на Пола Скоулза, часто подмечают?

— Говорят иногда. Но я к этому спокойно отношусь.

— Из нынешних правых латералей кто тебе импонирует?

— Сейчас, наверное, один из лучших на моей позиции – Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля". Ну и Кайл Уокер из "МанСити". Очень нравился Срна. Дарио – бровочник от Бога, хоть и не самый быстрый, но всегда умел оказаться в нужное время в нужном месте. А какие передачи отдавал!

— Во время ЧМ ребята придерживались каких-то ритуалов или суеверий?

— Насколько знаю, Валера Бондарь весь ЧМ носки не стирал – на фарт. На все матчи выходил в одних и тех же. К финалу они были уже в не самом лучшем состоянии. Плюс не брились – и тренеры, и ребята, у кого бороды растут. Позарастали все.

— А кто в команде был самым заводным?

— За эмоции у нас отвечал Витя Корниенко. Он и сам под рэпера косит – кепочка, воротничок стойкой. И постоянно носил с собой переносную колонку, после каждой игры "наваривал" в раздевалке по полной. И в автобусе, когда ехали с матчей, и на ужине в гостинице – везде с музыкой.

— Когда в финале вы уже на 5-й минуте пропустили гол, не мелькнула мысль: "Все пропало!"?

— Вообще не было таких мыслей. Просто подумал про себя: "Ну что: VAR дал, VAR взял". Но ноги не подкосились, руки не опустились, чувствовал уверенность. Знал, что хотя бы один шанс у нас будет. А оказалось, что сразу три (улыбается). Корейцы немного удивили – люди без эмоций, как роботы. У итальянцев после полуфинала половина команды плакала, другая половина лезла выяснять отношения. А корейцы просто стояли – никаких эмоций. Да и в игре, я думал, они будут порезвее. Наверное, тоже сказалась усталость, все-таки уже седьмая игра. Но у нас, видимо, характер оказался покрепче.

— От кого были первые СМС с поздравлениями после финала?

— От родителей и моей девушки Насти.

— Чья была идея организовать душ для Александра Петракова на пресс-конференции после финала?

— Я так и не понял. Когда зашли в раздевалку, позаливались шампанским, сделали по глоточку, наделали селфи с кубком, потом зашел президент Федерации, поблагодарил нас. Вроде суматоха начала утихать. И тут снова начинается какой-то движ. Слышу, пошла волна: "Идем на прессуху Васильича поливать". Хотели шампанским, но оно к тому времени уже закончилось (смеется), обошлись водой.

— Где провел ночь после финала завоеванный кубок? В чьем гостиничном номере?

— Вроде бы у Валеры Бондаря. Так как он с ним везде тягался, не выпускал из рук – и в аэропорту, и в самолете, говорил: "Как сыночка родного ношу!" – думаю, что и на ночь он его к себе в номер забрал.

— Вопрос о материальном вознаграждении от ФФУ еще не поднимался?

— Нет. Вручили значки МСМК, медали, вымпела. Будет ли что-то еще – пока непонятно.

— Ваша сборная прекратила свое существование. Как-то с ребятами отметили расставание?

— Сразу после официальной церемонии в Доме футбола у нас был заказан банкет в ресторане. Все ребята, тренеры, персонал. Очень хорошо посидели. Хотя повод был грустный – мы ведь пять лет вместе были, как родные уже стали. Никогда никакой напряженки не было, никаких разговоров на тему: ты – из "Динамо", я – из "Шахтера", – "хохол", я – "крот". Все пацаны – честные и чистые. Поэтому, конечно, много хороших слов на прощальном банкете говорили, как горды друг другом, как жалко расставаться.

— После такого успеха рассчитываешь поехать на сбор с первой командой "Шахтера"?

— Надеюсь, что это чемпионство как-то скажется на моей дальнейшей карьере в "Шахтере". Очень хочется попасть в первую команду – любой игрок молодежного состава мечтает об этом. Но как оно сложится – посмотрим.

Имя: Ефим Конопля

Ро­дил­ся: 26 августа 1999 г. в Донецке

Правый защитник.

Рост – 175 см, вес – 70 кг

Конопля является воспитанником академии "Шахтера" и прошлый клубный сезон провел в молодежном составе "горняков", став чемпионом Украины U21. На "золотом" ЧМ U20 сыграл в шести из семи матчей сборной Украины и вошел в тройку лучших ассистентов мундиаля — по четыре голевых паса у Конопли, корейца Кан Ин Ли и норвежца Йенса Петера Хауге.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Герой молодежного чемпионата мира Ефим Конопля: "Тренера обливали водой – кончилось шампанское"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"