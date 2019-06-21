Глава ФИФА требует от Ирана разрешить женщинам посещать футбольные матчи
Джанни Инфантино заявил, что иранская проблема должна быть решена до 15 июля
Президент ФИФА Джанни Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана предоставить гарантии того, что женщины смогут посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира 2022 года.
"Увы, но Иран не выполнил данных в марте 2018 года президентом страны Хасаном Роухани обещаний позволить женщинам посещать футбольные матчи. Поэтому я прошу Федерацию футбола Ирана и государственных чиновников не позже чем до 15 июля принять меры и разрешить всем гражданкам Ирана и иностранкам на территории государства покупать билеты и посещать матчи сборной в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре 2022 года, который стартует в сентябре 2019 года", – приводит Reuters текст письма Инфантино президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу.
Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а впоследствии освобожден.
Ранее сообщалось, что Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за конфликта с соседями. Инвесторы рискуют, вкладывая в инфраструктуру будущего чемпионата мира 200 миллиардов долларов.
ЧМ-2022 станет первым мундиалем в истории, который пройдет на Ближнем Востоке. Даты проведения турнира с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Отборочный турнир на чемпионат мира 2022 года пока не стартовал.
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