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Глава ФИФА требует от Ирана разрешить женщинам посещать футбольные матчи

21 июня, 17:08

Джанни Инфантино заявил, что иранская проблема должна быть решена до 15 июля

Иранские женщины хотят на футбол
Иранские женщины хотят на футбол. Фото: AFP

Президент ФИФА Джанни Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана предоставить гарантии того, что женщины смогут посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира 2022 года.

"Увы, но Иран не выполнил данных в марте 2018 года президентом страны Хасаном Роухани обещаний позволить женщинам посещать футбольные матчи. Поэтому я прошу Федерацию футбола Ирана и государственных чиновников не позже чем до 15 июля принять меры и разрешить всем гражданкам Ирана и иностранкам на территории государства покупать билеты и посещать матчи сборной в отборочном турнире к чемпионату мира в Катаре 2022 года, который стартует в сентябре 2019 года", – приводит Reuters текст письма Инфантино президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу.

Ранее бывший президент УЕФА Мишель Платини был взят под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022, а впоследствии освобожден.


Ранее сообщалось, что Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за конфликта с соседями. Инвесторы рискуют, вкладывая в инфраструктуру будущего чемпионата мира 200 миллиардов долларов.

ЧМ-2022 станет первым мундиалем в истории, который пройдет на Ближнем Востоке. Даты проведения турнира с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Отборочный турнир на чемпионат мира 2022 года пока не стартовал.

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Тег ФИФА, ЧМ-2022, Джанни Инфантино

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Championat.ru

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