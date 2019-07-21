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Главный тренер "Динамо" перенес сердечный приступ во время матча – появилось видео

21 июля, 22:47

Наставника румынского клуба Юджина Него со стадиона забрали в больницу

Юджин Него. Фото news.ro
Юджин Него. Фото news.ro.

Главному тренеру бухарестского "Динамо" Юджину Него стало плохо во время матча чемпионата Румынии против "Университати". 51-летний специалист потерял сознание прямо на скамейке запасных. После этого Него экстренно забрали в больницу на скорой помощи. Как сообщается, тренер перенес сердечный приступ. Интересно, что матч, несмотря на этот кошмарный инцидент, продолжился.

Него возглавил команду месяц назад, сменив у руля "Динамо" Мирчу Редника. При этом фанаты были против ухода Редника и во время сегодняшнего матча скандировали кричалки, призывая Него покинуть свой пост.

Напомним, что известный в прошлом сербский футболист, а ныне тренер итальянского клуба "Болонья" Синиша Михайлович рассказал о своей серьезной болезни. У 50-летнего тренера был диагностирован острый лейкоз. Сербский специалист начал проходить курс химиотерапии.

В составе "Црвены Звезды" Синиша Михайлович выигрывал Кубок чемпионов (ныне – Лига чемпионов) в 1991 году, с "Лацио" побеждал в Кубке кубков (1999) и Суперкубке УЕФА (1999), а также выигрывал чемпионаты Югославии и Италии.

Ранее бывший нападающий сборной Аргентины по футболу Диего Марадона опроверг слухи о том, что у него диагностирована болезнь Альцгеймера

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Тег тренер, чемпионат Румынии, сердечный приступ, Динамо Бухарест

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Источник:

sport24.ru

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