Главный тренер сборной Парагвая покинул команду после первого же матча

Осорио принял команду в сентябре 2018 года, а до этого выводил Мексику в 1/8 ЧМ-2018

Хуан Карлос Осорио. Фото: AFP

Главный тренер сборной Парагвая покинул команду после первого же матча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/53e/aed/5c653eaed4eec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/53e/aed/5c653eaed4eec.jpg 2019-02-14T12:11:00+02:00 Футбол Осорио принял команду в сентябре 2018 года, а до этого выводил Мексику в 1/8 ЧМ-2018

Хуан Карлос Осорио объявил об уходе с поста главного тренера сборной Парагвая. 57-летний колумбиец объяснил свое решение семейными обстоятельствами. Осорио возглавил сборную Парагвая в сентябре 2018 года и провел с ней один товарищеский матч – против ЮАР (1:1).Ранее Осорио вывел сборную Мексики в 1/8 финала ЧМ-2018.

"Хотел бы поблагодарить всех за поддержку. Работа с национальной командой Парагвая наполняла меня гордостью", – сказал Осорио.

Ранее мы писали, что Лионель Месси сообщил тренеру сборной Аргентины, что хочет вернуться. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" снова сыграет за Аргентину в марте в товарищеском матче против Венесуэлы.

А накануне стало известно, что Фернандиньо готов вернуться в сборную Бразилии. Полузащитник "Манчестер Сити" боялся играть за национальную команду из-за угроз от болельщиков.

Кстати, недавно состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Америки 2019 года. В Кубке Америки примут участие 12 команд, в том числе приглашенные сборные Катара и Японии. А защищать титул предстоит команде Чили.

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