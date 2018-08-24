Глава футбола Палестины дисквалифицирован на год за слова о Месси

Международная федерация футбола дисквалифицировала на 12 месяцев и оштрафовала на 20 тысяч швейцарских франков главу Ассоциации футбола Палестины Джибриля Раджуба за нарушение дисциплинарного кодекса организации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

В начале июня Раджуб призвал болельщиков сжигать футболки и фотографии аргентинского футболиста Лионеля Месси. Он сделал это в преддверии товарищеского матча сборных Израиля и Аргентины, который был запланирован на 9 июня. Позднее встреча была отменена из-за угроз в адрес Месси.

Дисциплинарный комитет ФИФА посчитал, что слова Раджуба разжигали ненависть и насилие и, следовательно, наложил вышеупомянутые санкции. Теперь глава Ассоциации футбола Палестины не сможет ближайшие 12 месяцев участвовать каким-либо образом в матчах и соревнованиях в любом официальном качестве.

Ранее мы писали, что Лионель Месси встал на защиту прав детей в Газе. Аргентинец призвал защитить детей, находящихся в зоне конфликта. "Я ужасно огорчен, когда вижу фотографии из Израиля и Палестины. Насилие в этих регионах уже ранило огромное количество детей", – заявил Месси..