Глава футбола Палестины дисквалифицирован на год за слова о Месси
ФИФА наказала Джибриля Раджуба за нарушение дисциплинарного кодекса организации
Международная федерация футбола дисквалифицировала на 12 месяцев и оштрафовала на 20 тысяч швейцарских франков главу Ассоциации футбола Палестины Джибриля Раджуба за нарушение дисциплинарного кодекса организации. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
В начале июня Раджуб призвал болельщиков сжигать футболки и фотографии аргентинского футболиста Лионеля Месси. Он сделал это в преддверии товарищеского матча сборных Израиля и Аргентины, который был запланирован на 9 июня. Позднее встреча была отменена из-за угроз в адрес Месси.
Дисциплинарный комитет ФИФА посчитал, что слова Раджуба разжигали ненависть и насилие и, следовательно, наложил вышеупомянутые санкции. Теперь глава Ассоциации футбола Палестины не сможет ближайшие 12 месяцев участвовать каким-либо образом в матчах и соревнованиях в любом официальном качестве.
Ранее мы писали, что Лионель Месси встал на защиту прав детей в Газе. Аргентинец призвал защитить детей, находящихся в зоне конфликта. "Я ужасно огорчен, когда вижу фотографии из Израиля и Палестины. Насилие в этих регионах уже ранило огромное количество детей", – заявил Месси..
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