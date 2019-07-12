Гол каждые 4 минуты: феерическая победа команды Коноплянки со счетом 20:1

Украинец не вышел на поле в матче, завершившимся невиданным разгромом любительской команды

"Шальке" обыграл любительский клуб со счетом 20:1. Фото schalke04.de.

Немецкий футбольный клуб "Шальке", которому принадлежат права на футболиста сборной Украины Евгения Коноплянку, провел предсезонный спарринг против любительской команды "Боттроп". Поединок завершился с редким для футбола счетом 20:1! Это означает, что гол влетал в сетку ворот в среднем каждые четыре минуты. Коноплянка, близкий к переходу в чемпионат Турции, в этом феерическом матче участие не принимал.

Полная запись матча "Шальке" – "Боттроп":

Отметим, что Евгений Коноплянка вот-вот должен перейти в турецкий "Фенербахче". По данным СМИ, стороны близки к заключению сделки, согласно которой футболист будет зарабатывать 2 миллиона евро за сезон, а "Шальке" избавится от редко попадающего в состав игрока и получит 2,5 миллиона евро за трансфер.

Если переход Коноплянки в "Фенербахче" состоится, то в следующем сезоне украинец останется без еврокубков: его новая команда заняла лишь шестое место в турецкой лиге.

Ранее стало известно, что Коноплянка не явился на первую тренировку "Шальке". Украинский футболист не нужен немцам – он ищет себе новую команду.

Смотрите видео гола Евгения Коноплянки в ворота сборной Сербии в отборе на Евро-2020:

В том матче Коноплянка оформил дубль:

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