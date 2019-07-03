Коноплянка не явился на первую тренировку "Шальке"
Украинский футболист не нужен немцам – он ищет себе новую команду
29-летний украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка не принял участия в первой предсезонной тренировке немецкой команды. Ранее в "Шальке" заявили, что украинец ищет себе новую команду. Вместе с Коноплянкой команду покинут Набиль Бенталеб и Хамза Мендил. Ранее сообщалось, что в Турции уверены, что Коноплянка подписал контракт с "Динамо".
Также сообщалось, что Коноплянка согласился перейти в команду, где ранее играли Ребров и Караваев. Украинский полузащитник согласился подписать трехлетний контракт.
В прошлом сезоне 29-летний Коноплянка провел за гельзенкирхенский клуб 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Контракт "Шальке" с украинским игроком рассчитан до лета 2020 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллионов евро.
Ранее мы писали, что в "Шальке" закрыли глаза на феерию Коноплянки в сборной. В недавнем матче против Сербии в отборе на Евро-2020 Коноплянка оформил дубль, а наша команда отпраздновала разгромную победу 5:0. Тем не менее, немецкий клуб оставил в силе желание избавиться от украинца, получающего 4 миллиона евро в год.
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