Golden Boy-2019: Андрей Лунин и девять его главных конкурентов на награду

Украинский голкипер вошел в список номинантов на награду лучшему молодому футболисту Европы

Андрей Лунин на молодежном чемпионате мира. Фото: Getty Images

Второй раз в истории в число номинантов на награду Golden Boy вошел украинец. Ее в 2003-м учредило итальянское издание Tuttosport, и с тех пор раз в год 40 европейских СМИ путем голосования членов жюри выбирают лучшего футболиста Европы возрастом до 21 года. В разные годы "золотыми мальчиками" становились Лионель Месси, Уэйн Руни, Серхио Агуэро, Марио Гетце, Поль Погба, Киллиан Мбаппе... В лонг-листе из 100 претендентов на Golden Boy-2019 значится Андрей Лунин. Каковы шансы нашего вратаря и кто его главные конкуренты.



АНДРЕЙ ЛУНИН

Украина, "Реал"



До него среди номинантов из наших был Виктор Коваленко. Хавбек "Шахтера" в 2016-м занял 23-е место, а приз тогда достался португальцу Ренату Саншешу. Лунин принадлежит "Реалу", одному из самых популярных клубов мира, и это увеличивает его шансы на победу. В июне он стал чемпионом мира среди молодежных сборных, да еще и лучшим голкипером турнира. Это достижение не только радует каждого из нас, но и обычно является козырем в выборе победителя подобных индивидуальных наград. Тем более этим летом нет взрослых ЧМ или ЧЕ. Лунин действительно демонстрирует убедительную игру, уже имеет опыт выступления на взрослом уровне в "Днепре", "Заре" и "Леганесе", вызывается в национальную сборную Украины. Это аргументы за то, что Golden Boy-2019 станет Лунин. Против - минимум игровой практики на клубном уровне в последнем сезоне. Хотя победителя номинации оглашают в конце календарного года, и у Андрея еще есть время начать играть регулярно. Правда, это будет более реально, если он снова уйдет в аренду, причем в команду с вакантной позицией в воротах. А, по слухам, украинец в новом сезоне все же будет запасным в "Реале". Кстати, за 16 предыдущих лет Golden Boy никогда не становился вратарь. Но надо же когда-то начинать.





ДЖАНЛУИДЖИ ДОННАРУММА

Италия, "Милан"



Еще один голкипер, и пока что более известный для широкого футбольного мира, чем Лунин. Да, он играет во все еще популярном "Милане", причем играет регулярно. Да, после завершения карьеры в сборной Италии Буффона его молодой тезка расценивается как номер один в "Скуадра Адзурра". Но давайте начистоту - ни "Милан", ни итальянцы давно ничего не выигрывали. К тому же, если несколькими годами ранее о Доннарумме как о вратаре-вундеркинде говорили все кому не лень, а его агент Мино Райола "продавал" Джиджи за сотни миллионов и выбивал ему сумасшедшие контракты, то в последнее время шум поубавился. Тот случай, когда он вроде бы уже и не boy, но все еще и не man, чтобы претендовать на нечто покруче, вроде "Золотого мяча".





МАТТЕЙС ДЕ ЛИГТ

Нидерланды, "Аякс"



Капитан "Аякса" - Golden Boy-2018 - первый защитник в истории, получивший эту награду. За год центрбек стал еще матерее, играл в полуфинале Лиги чемпионов и в финале Лиги наций. А вскоре может за огромные деньги перейти в топ-клуб. Вот только еще никто два года кряду не становился Golden Boy. Вероятнее всего, по логике организаторов это будет означать, что в футбольном мире не появилось таланта хотя бы такого же яркого, как предыдущий, и в какой-то мере снизит престижность самой награды.





ЖОАУ ФЕЛИШ

Португалия, "Бенфика"



Не замечали, кого чаще всего признают Golden Boy? Тех, кто ярко врывается во взрослый футбол, награда находит их в первом же для них сезоне. Португалец Фелиш - типичный Golden Boy. Ему 19, завершившийся сезон его дебютный во взрослом футболе, он забил 15 голов и сделал 9 ассистов в 26 матчах за "Бенфику" в чемпионате, а также оформил 3+1 в 6 матчах Лиги Европы. К тому же в ближайшее время он может за более чем 100 миллионов евро перейти в топ-клуб. Болеем за Лунина, но не удивляемся, если награда достанется атакующему универсалу из Португалии.



КАЙ ХАВЕРТЦ

Германия, "Байер"



Немец начал играть в первой команде "фармацевтов" три года назад, параллельно учась в школе. Хотя, конечно, предыдущий сезон хавбек провел на феноменальном уровне - 20 голов и 7 результативных передач в 42 матчах Бундеслиги и ЛЕ. С точки зрения спортивной составляющей - он топ, с точки зрения популярности - Хавертц скромняга. Для сравнения, у него 240 тысяч подписчиков в Instagram, у Фелиша - 823 тысячи. Согласитесь, имиджевый вопрос в контексте индивидуальных наград в современном футбольном мире также имеет значение.



ДЖЕЙДОН САНЧО

Англия, "Боруссия" Д



Еще один пример сумасшедшей популярности в 19 лет (в частности, 1,3 млн подписчиков в Instagram). Что, безусловно, соответствует его яркой игре на взрослом уровне. В 34 матчах Бундеслиги предыдущего сезона англичанин забил 12 голов и сделал 17 результативных передач, став лучшим ассистентом турнира и установив в нем несколько рекордов. Его называют самым большим талантом нового поколения сборной Англии. Transfermarkt оценивает Санчо в 100 млн евро, хотя, учитывая трансферные реалии, его будущий переход куда бы то ни было завесит еще больше. Именно Джейдон представляется главным претендентом на титул Golden boy-2019.



НИКОЛО ДЗАНЬОЛО

Италия, "Рома"



Прошлым летом 19-летний хав стал частью сделки по переходу Наингголана из "Ромы" в "Интер", отправившись в обратном направлении. Раджа на "Джузеппе Меацца" разочаровал, а Дзаньоло так показал себя, что его хотят видеть у себя более сильные клубы Европы.





ВИНИСИУС ЖУНИОР

Бразилия, "Реал"



Когда "сливочные" платили за 17-летнего бразильца 45 миллионов евро, многие крутили пальцем у виска. Но за сезон, по оценке Transfermarkt, реальная стоимость вингера возросла с 20 до 70 млн. При том, что Винисиус сходу новым Роналду не стал. Зинедин Зидан не может гарантировать вундеркинду стабильную игровую практику в новом сезоне и готов отдать его в аренду. Против такого хода выступает Флорентино Перес, считая Винисиуса важной фигурой команды с маркетинговой точки зрения - ходят слухи, что он может быть изображен на обложке игры FIFA 2020.





КАЛЛУМ ХАДСОН-ОДОИ

Англия, "Челси"



18-летний вингер талантлив и ярок, но пока еще не заявил о себе очень громко. Хоть и стал победителем Лиги Европы. Срок действия его контракта с "Челси" истекает через год, и продлевать соглашение Каллум не спешит. Зимой "Бавария" предлагала за него 35 млн евро, и, по слухам, парень не прочь оказаться в Мюнхене.



МОЙЗЕ КИН

Италия, "Ювентус"



О существовании этого форварда было известно давно. Но позапрошлый сезон он не совсем удачно провел в аренде в "Вероне", а в прошлом Масимиллиано Аллегри не спешил ставить его в состав "Ювентуса". Однако в концовке Кин начал регулярно появляться на поле и забил 6 голов в 13 матчах Серии А. Он так впечатлил тренера сборной Италии Роберто Манчини, что тот видит в 19-летнем Кине основного форварда "Скуадры Адзурры". В двух матчах отбора на Евро-2020 Мойзе забил два гола.



ФИЛ ФОДЕН

Англия, "Манчестер Сити"



Один из лучших воспитанников академии "горожан". Пеп Гвардиола считает его необычайно талантливым, но все же не слишком балует 19-летнего Фодена игровой практикой. Фанаты же "Сити" надеются, что он вскоре станет таким же классным центрхавом, какими были Лэмпард в "Челси" или Джеррард в "Ливерпуле".

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