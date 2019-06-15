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Таких наград наш футбол еще не знал: Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМ

15 июня, 22:30

Зидану на заметку – украинский кипер получил золотую перчатку по итогам триумфального для нашей сборной мундиаля

Андрей Лунин
Андрей Лунин. Фото: Reuters

Голкипер молодежной сборной Украины Андрей Лунин признан лучшим вратарем чемпионата мира U-20, проходившего в Польше. Напомним, победителем первенства планеты впервые в истории стала украинская команда, в финальном матче в Лодзе, проигрывая 0:1, сумевшая одолеть Южную Корею со счетом 3:1. 

Обзор финала молодежного ЧМ-2019 Украина – Южная Корея

Андрей Лунин провел на молодежном чемпионате мира 6 матчей, пропустив лишь поединок 1/4 финала с Колумбией. Напомним, голкипер "Реала" ездил в расположение главной сборной Украины на игры с Сербией (5:0) и Люксембургом (1:0), в которых остался на скамейке запасных. А затем чартерным рейсом Лунин вернулся в лагерь молодежки.

Андрей Лунин. Фото – Reuters

В шести матчах молодежного чемпионата мира кипер "Реала" и сборной Украины U20 пропустил лишь три гола. Награду лучшего вратаря ЧМ-2019 – в виде золотой перчатки – Андрей Лунин получал из рук главы ФИФА Джанни Инфантино и легенды польского футбола Збигнева Бонека.

Смотрите сейвы Лунина на тренировке "Леганеса"

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

Как сообщалось ранее, в Испании назревает подстава для Лунина: Навас обрекает украинца на новую аренду. Костариканец, чье место в "Реале" должен занять наш вратарь, передумал уходить из Королевского клуба. Однако, не исключено, успешная игра Андрея на молодежном ЧМ изменит ситуацию в пользу украинца. Зидан ведь не слепой?

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Тег сборная Украины U20, Андрей Лунин, ЧМ-2019 (U-20)

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Сегодня|Спорт

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