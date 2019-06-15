Таких наград наш футбол еще не знал: Лунин признан лучшим вратарем молодежного ЧМ
Зидану на заметку – украинский кипер получил золотую перчатку по итогам триумфального для нашей сборной мундиаля
Голкипер молодежной сборной Украины Андрей Лунин признан лучшим вратарем чемпионата мира U-20, проходившего в Польше. Напомним, победителем первенства планеты впервые в истории стала украинская команда, в финальном матче в Лодзе, проигрывая 0:1, сумевшая одолеть Южную Корею со счетом 3:1.
Обзор финала молодежного ЧМ-2019 Украина – Южная Корея
Андрей Лунин провел на молодежном чемпионате мира 6 матчей, пропустив лишь поединок 1/4 финала с Колумбией. Напомним, голкипер "Реала" ездил в расположение главной сборной Украины на игры с Сербией (5:0) и Люксембургом (1:0), в которых остался на скамейке запасных. А затем чартерным рейсом Лунин вернулся в лагерь молодежки.
Андрей Лунин. Фото – Reuters
В шести матчах молодежного чемпионата мира кипер "Реала" и сборной Украины U20 пропустил лишь три гола. Награду лучшего вратаря ЧМ-2019 – в виде золотой перчатки – Андрей Лунин получал из рук главы ФИФА Джанни Инфантино и легенды польского футбола Збигнева Бонека.
Смотрите сейвы Лунина на тренировке "Леганеса"
Как сообщалось ранее, в Испании назревает подстава для Лунина: Навас обрекает украинца на новую аренду. Костариканец, чье место в "Реале" должен занять наш вратарь, передумал уходить из Королевского клуба. Однако, не исключено, успешная игра Андрея на молодежном ЧМ изменит ситуацию в пользу украинца. Зидан ведь не слепой?
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