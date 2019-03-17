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Голкипер "Наполи" потерял сознание прямо на поле: появилось видео

Сегодня, 22:57

Давид Оспина получил травму головы, однако продолжил встречу пока не упал в обморок

Оспину увозят с поля
Оспину увозят с поля. Фото: AFP
Голкипер "Наполи" потерял сознание прямо на поле: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/eb4/bdc/5c8eb4bdc3680.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/eb4/bdc/5c8eb4bdc3680.jpg Футбол Давид Оспина получил травму головы, однако продолжил встречу пока не упал в обморок

Вратарь "Наполи" Давид Оспина получил травму головы во время матча 28-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (4:2). 

Колумбиец получил удар в голову в дебюте встречи в столкновении с игроком соперника Игнасио Пуссетто. Медики перебинтовали голову голкиперу, после чего Оспина продолжил матч.

Однако на 40-й минуте встречи вратарь упал на газон без сознания. Бригада скорой помощи отвезла футболиста в близлежащую больницу, где он пришел в себя. Обследование не выявило у вратаря сотрясения, но голкипер в целях безопасности будет оставаться под наблюдением врачей в течение двух суток.

Напомним, Оспина выступает за "Наполи" на правах аренды. Права на игрока принадлежат лондонскому "Арсеналу".

Напомним, что сегодня в чемпионате Италии первое поражение потерпел "Ювентус". Туринский клуб в гостях уступил "Дженоа" со счетом – 0:2. Надо сказать, что "Ювентус" играл без своего лидера Криштиану Роналду, которому тренерский штаб дал отдохнуть после феерической победы в Лиге чемпионов над "Атлетико". Роналду в том матче забил три гола.

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Тег вратарь, чемпионат Италии, Наполи, Давид Оспина

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Источники:

Сегодня|Спорт , sport24.ru

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