Голкиперу "Ливерпуля" порезали лицо в баре

Шамаль Джордж со своим братом подверглись нападению в центре города

Шамаль Джордж. Фото: Twitter

Голкиперу "Ливерпуля" порезали лицо в баре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/63e/522/5c863e5229625.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/63e/522/5c863e5229625.jpg 2019-03-11T12:54:00+02:00 Футбол Шамаль Джордж со своим братом подверглись нападению в центре города

Вратарь "Ливерпуля" Шамаль Джордж подвергся нападению в одном из баров в центре города. Об этом сообщает The Guardian. По данным источника, инцидент произошел около часа ночи 9 марта. Голкипер и его брат получили порезы лица, после чего вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

"Футбольный клуб "Ливерпуль" потрясен тем, что Шамаль и член его семьи подверглись такому ужасному испытанию. Мы предложим Шамалю и его семье любую необходимую им поддержку.

Дело теперь в руках полиции Мерсисайда, и мы ответим на все запросы от них. Мы также призываем всех, у кого есть информация об этом инциденте, сообщить ее", – сказал представитель "Ливерпуля".

21-летний Джордж является воспитанником "Ливерпуля", но пока что не провел ни одного матча за первую команду.

Ранее в воскресенье в чемпионате Англии "Челси" перед матчем с "Динамо" спасся в поединке с "Волками". Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 1:1. Причем, "Челси" смог отыграться лишь на добавленных к матчу минутах! В составе гостей отличился Рауль Хименес (56-я минута), у хозяев поля голом отметился Эден Азар (90+2). Уже 14 марта "Челси" в Киеве сыграет с "Динамо" в ответном поединке Лиги Европы.

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