Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Голкиперу "Ливерпуля" порезали лицо в баре

Сегодня, 12:54

Шамаль Джордж со своим братом подверглись нападению в центре города

Шамаль Джордж
Шамаль Джордж. Фото: Twitter
Голкиперу "Ливерпуля" порезали лицо в баре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/63e/522/5c863e5229625.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/63e/522/5c863e5229625.jpg Футбол Шамаль Джордж со своим братом подверглись нападению в центре города

Вратарь "Ливерпуля" Шамаль Джордж подвергся нападению в одном из баров в центре города. Об этом сообщает The Guardian. По данным источника, инцидент произошел около часа ночи 9 марта. Голкипер и его брат получили порезы лица, после чего вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

"Футбольный клуб "Ливерпуль" потрясен тем, что Шамаль и член его семьи подверглись такому ужасному испытанию. Мы предложим Шамалю и его семье любую необходимую им поддержку. 

Дело теперь в руках полиции Мерсисайда, и мы ответим на все запросы от них. Мы также призываем всех, у кого есть информация об этом инциденте, сообщить ее", – сказал представитель "Ливерпуля".

21-летний Джордж является воспитанником "Ливерпуля", но пока что не провел ни одного матча за первую команду.

Ранее в воскресенье в чемпионате Англии "Челси" перед матчем с "Динамо" спасся в поединке с "Волками". Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 1:1. Причем, "Челси" смог отыграться лишь на добавленных к матчу минутах! В составе гостей отличился Рауль Хименес (56-я минута), у хозяев поля голом отметился Эден Азар (90+2). Уже 14 марта "Челси" в Киеве сыграет с "Динамо" в ответном поединке Лиги Европы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, вратарь, Ливерпуль

Вы сейчас просматриваете новость " Голкиперу "Ливерпуля" порезали лицо в баре". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Старший и младший: частые ошибки родителей в воспитании детей

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

Возле Киева нашли волка: его сбила машина

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

Соловьева довели до истерики критикой Путина

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней
Загрузка...

"Шахтер" и "Динамо" громят соперников: результаты всех матчей 21 тура чемпионата Украины

Вчера, 20:40

"Шахтер" в Харькове уничтожил "Карпаты" и сделал подарок Фонсеке, а киевляне после 0:3 в Англии победили "Арсенал" 4:0

"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти

Вчера, 12:00

Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь

Зинченко привез гол, но судья помог ему уйти в отрыв от "Ливерпуля": обзор матча "МанСити" – "Уотфорд"

Вчера, 09:26

Команда украинца обыграла соперника при помощи мяча, забитого из офсайда. А сам Зинченко допустил ляп в обороне

На Роллс-Ройс – в "Динамо": болельщики требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца

9 марта, 11:02

Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен"

Гвардиола променяет Зинченко на Роналду: тренер летом уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус" – СМИ

9 марта, 10:10

Источники итальянских СМИ сообщают, что тренер "Манчестер Сити" согласился перейти в "Ювентус"

Выборы-2019: социологи опубликовали свежие рейтинги

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности