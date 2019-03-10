"Челси" перед матчем с "Динамо" спасся в поединке с "Волками"

"Челси" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче английской Премьер-лиги

Эден Азар сравнял счет на добавленных минутах встречи. Фото: AFP

"Челси" перед матчем с "Динамо" спасся в поединке с "Волками" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/561/ca7/5c8561ca7258a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/561/ca7/5c8561ca7258a.jpg 2019-03-10T21:13:51+02:00 Футбол "Челси" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче английской Премьер-лиги

"Челси" дома сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча, прошедшая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. Причем, "Челси" смог отыграться лишь на добавленных к матчу минутах! В составе гостей отличился Рауль Хименес (56-я минута), у хозяев поля голом отметился Эден Азар (90+2).

"Челси" с 57 очками занимает шестое место в чемпионате Англии, "Вулверхэмптон" (44) идет на седьмой строчке. Команда Маурицио Сарри упустила возможность подняться на пятое место в турнирной таблице, которую они бы заняли в случае победы над "Волками".

Напомним, что "Челси" – соперник киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. В первом поединке, который прошел в Лондоне 7 марта, "Челси" победил со счетом 3:0. Ответный матч состоится в Киеве в ближайший четверг, 14 марта.

Кстати, "Динамо" разгромило "Арсенал" со счетом 4:0 в киевском дерби на "Олимпийском". Дублем отметился Денис Гармаш, которого в лондонском матче с "Челси" Хацкевич задействовал только во втором тайме. Также мяч забил Сидклей, тоже не игравший в старте на "Стэмфорд Бридж". Перед свистком на перерыв окончательный счет установил Виктор Цыганков, реализовавший пенальти.

Обзор матча "Челси" – "Вулверхэмптон" 1:1

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