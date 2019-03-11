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Голландский тренер, разгромленный киевским "Динамо", завершил карьеру в 67

Сегодня, 13:51

Знаменитый Луи ван Гал решил окончательно завязать с работой, чтобы осчастливить свою супругу

Луи ван Гал с женой
Луи ван Гал с женой. Фото: Getty Images
Голландский тренер, разгромленный киевским "Динамо", завершил карьеру в 67 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/64b/95b/5c864b95b40bd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/64b/95b/5c864b95b40bd.png Футбол Знаменитый Луи ван Гал решил окончательно завязать с работой, чтобы осчастливить свою супругу

Знаменитый тренер Луи ван Гал в 67 лет заявил о завершении карьеры. Именно этот голландский специалист возглавлял "Барселону" в 1997-м, когда ее с суммарным счетом 7:0 разгромило киевское "Динамо" Валерия Лобановского.

"Я заканчиваю. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня, – рассказал изданию AS Луи ван Гал. – Я обещал ей, что закончу тренировать в 55 лет. Мне уже больше 65. Я не могу продолжать бесконечно. Как и футболисты, моя супруга имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Могу сказать, что она просто счастлива".

Ван Гал, помимо сборной Нидерландов, возглавлял такие клубы, как "Алкмаар", "Аякс", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Юнайтед". Кстати, в "Баварии" под его руководством чемпионом Германии стал Анатолий Тимощук, хотя украинца ван Гал не очень жаловал, предоставляя ему минимум игрового времени.

67-летний специалист по прозвищу Тюльпанный генерал выиграл 20 трофеев за карьеру тренера, включая Лигу чемпионов-1994/95 с "Аяксом".

Как сообщалось ранее, едва начавшуюся футбольную карьеру завершил спринтер-рекордсмен Усейн Болт.

Также сообщалось, что лидеров бывшей команды ван Гала – "Барселоны" -оскорбил защитник "Реала".

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Тег Барселона, Динамо Киев, Луи ван Гал

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Сегодня|Спорт

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