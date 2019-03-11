Голландский тренер, разгромленный киевским "Динамо", завершил карьеру в 67
Знаменитый Луи ван Гал решил окончательно завязать с работой, чтобы осчастливить свою супругу
Знаменитый тренер Луи ван Гал в 67 лет заявил о завершении карьеры. Именно этот голландский специалист возглавлял "Барселону" в 1997-м, когда ее с суммарным счетом 7:0 разгромило киевское "Динамо" Валерия Лобановского.
"Я заканчиваю. Моя жена перестала работать 22 года назад, чтобы сопровождать меня, – рассказал изданию AS Луи ван Гал. – Я обещал ей, что закончу тренировать в 55 лет. Мне уже больше 65. Я не могу продолжать бесконечно. Как и футболисты, моя супруга имеет право на жизнь с Луи ван Галом. Могу сказать, что она просто счастлива".
Ван Гал, помимо сборной Нидерландов, возглавлял такие клубы, как "Алкмаар", "Аякс", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Юнайтед". Кстати, в "Баварии" под его руководством чемпионом Германии стал Анатолий Тимощук, хотя украинца ван Гал не очень жаловал, предоставляя ему минимум игрового времени.
67-летний специалист по прозвищу Тюльпанный генерал выиграл 20 трофеев за карьеру тренера, включая Лигу чемпионов-1994/95 с "Аяксом".
Как сообщалось ранее, едва начавшуюся футбольную карьеру завершил спринтер-рекордсмен Усейн Болт.
Также сообщалось, что лидеров бывшей команды ван Гала – "Барселоны" -оскорбил защитник "Реала".
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