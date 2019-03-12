Горячая фотосессия актрисы в поддержку сборной Португалии перед матчем с Украиной

Команды сыграют в отборочном поединке чемпионата Европы 2020 года

Пола Лабаредас давняя болельщица сборной Португалии. Фото: Instagram

Горячая фотосессия актрисы в поддержку сборной Португалии перед матчем с Украиной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/762/5d8/5c87625d89509.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/762/5d8/5c87625d89509.jpg 2019-03-12T09:40:19+02:00 Футбол Команды сыграют в отборочном поединке чемпионата Европы 2020 года

Португальская актриса Пола Лабаредас приняла участие в откровенной фотосессии, чтобы вдохновить сборную Португалии и ее лидера Криштиану Роналду на победы в предстоящих матчах отборочного турнира Евро-2020 против Украины и Сербии.

36-летняя Лабаредас является уроженкой Португалии, но в возрасте двух лет эмигрировала с родителями в США, где позже построила карьеру актрисы. Пола снималась в таких фильмах, как "Шоугелз 2", "Верблюжьи пауки", "Американский нудист", "Пол: Секретный материальчик" и так далее.

Лабаредас не забывает о своей родине, что и подтвердила горячей фотосессией в бикини и купальниках в цветах национальной команды, а также с футбольным мячом с изображением португальского флага.

22 марта Португалия сыграет с Украиной, а 25 марта – с Сербией. Обе игры отборочной группы В будут домашними для португальцев. Португалия – действующий чемпион Европы.

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Любит откровенные фотосессии и жена украинского защитника Николая Морозюка Ирина:

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