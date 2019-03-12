Горячая фотосессия актрисы в поддержку сборной Португалии перед матчем с Украиной
Команды сыграют в отборочном поединке чемпионата Европы 2020 года
Португальская актриса Пола Лабаредас приняла участие в откровенной фотосессии, чтобы вдохновить сборную Португалии и ее лидера Криштиану Роналду на победы в предстоящих матчах отборочного турнира Евро-2020 против Украины и Сербии.
36-летняя Лабаредас является уроженкой Португалии, но в возрасте двух лет эмигрировала с родителями в США, где позже построила карьеру актрисы. Пола снималась в таких фильмах, как "Шоугелз 2", "Верблюжьи пауки", "Американский нудист", "Пол: Секретный материальчик" и так далее.
Лабаредас не забывает о своей родине, что и подтвердила горячей фотосессией в бикини и купальниках в цветах национальной команды, а также с футбольным мячом с изображением португальского флага.
22 марта Португалия сыграет с Украиной, а 25 марта – с Сербией. Обе игры отборочной группы В будут домашними для португальцев. Португалия – действующий чемпион Европы.
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Любит откровенные фотосессии и жена украинского защитника Николая Морозюка Ирина:
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